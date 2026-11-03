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土耳其總統訪韓會李在明 雙方同意擴大核能與國防合作

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
土耳其總統艾爾段訪韓會李在明。美聯社
土耳其總統艾爾段訪韓會李在明。美聯社

南韓總統李在明表示，他與來訪的土耳其總統艾爾段今天在領袖峰會上同意，擴大兩國的核能及國防合作，其中包括土耳其規模最大的電力計畫之一。

路透社報導，李在明在聯合記者會上指出，兩國領袖也同意在基礎建設、生物科技及關鍵礦物等其他領域密切合作。

這是艾爾段（Tayyip Erdogan）自2018年以來首次訪問南韓。他表示，已與李在明討論如何將雙邊貿易額從110億美元提高至先前商定的150億美元，以及更新兩國的自由貿易協定。

土耳其計劃在北部希諾普省（Sinop）興建4座核子反應爐，並在色雷斯（Thrace）地區另外建造4座，南韓正爭取相關合作案。這項計畫是土耳其擴大核能發電、降低對進口能源依賴的核心。

李在明說：「兩國均認為，在希諾普建造核子反應爐的合作進展順利。」

艾爾段昨天接受韓聯社專訪時談到，南韓有望成為希諾普計畫的開發夥伴。

根據李在明辦公室，約80名官員及企業高層預計出席於今天峰會後舉行的晚宴，包括現代汽車集團（Hyundai Motor Group）會長鄭義宣、現代樂鐵公司（Hyundai Rotem）執行長李庸培。

現代汽車自1997年起在土耳其營運一間汽車製造廠，年產能約為20萬輛。

自2008年以來，土耳其多數路面電車是由現代樂鐵製造，這家公司現正爭取土耳其更多鐵路計畫的訂單。

此外，南韓與土耳其均擁有規模龐大的國防產業。李在明指出，兩國將尋求共同向第3國出口軍備，但未進一步說明細節。

艾爾段說：「國防產業是我們戰略夥伴關係取得具體成果的主要領域之一。我們在會談中強調，有必要增加風暴（Firtina）榴彈砲和阿勒泰（Altay）戰車等成功合作計畫的數量。」

土耳其 李在明

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