英法等11國9日起首次陸海空演訓 預備烏克蘭戰後部署

英、法將共同率領總計由11個國家組成的聯合部隊，9日至22日在波蘭驗測如何在烏克蘭戰爭全面「停火」後，迅速進駐烏克蘭，協助確保國際海、空運安全，並建構烏克蘭武裝部隊新一代戰力。

這是在國際援烏「志願者聯盟」（Coalition of theWilling）架構下成立的「烏克蘭多國聯合部隊」（MNF-U）首次舉行大型演訓。

英國國防部今天表示，英國將出動約300名武裝部隊成員，以及空軍「颱風」（Typhoon）戰機和「航海家」（Voyager）空中加油機。

其中，具快速部署能力、有「沙漠之鼠」（DesertRats）稱號的英國陸軍第7輕型機械化旅將演練關鍵後勤調動，而「颱風」和「航海家」將執行數個架次的飛行任務。

英國國防部指出，「颱風」戰機將模擬如何確保民用航空的旅客運輸安全，為未來戰火停歇、烏克蘭領空重新開放預作準備。

英、法去年3月主導組建國際援烏「志願者聯盟」，其中一大亮點為在聯盟架構下，於今年1月正式建立MNF-U聯合部隊，以利在適當時機進駐烏克蘭、支援烏克蘭維持戰後局勢穩定。

官方資料顯示，「志願者聯盟」有35個國家加入，提供烏克蘭多樣支援，但僅部分國家參與MNF-U。

MNF-U由英、法指揮，並由英、法兩國的三星將領共同領導聯合作戰司令部。司令部業務在巴黎、倫敦之間輪替，倫敦訂於今年底前接棒，英方將由三星陸軍中將貝特曼（Tom Bateman）領導。

9日在波蘭登場的MNF-U聯合演訓ExerciseKOALICJA（波蘭語意指「聯盟」），重點驗測項目為後勤調度、部隊掩護和補給，以及指揮管制（C2），領域橫跨陸、海、空，總計動員約2800名部隊成員。

英國國防部表示，參加演訓的11個國家為英國、法國、德國、波蘭、土耳其、愛沙尼亞、立陶宛、瑞典、荷蘭、比利時、西班牙。

其中，土耳其將另外在伊斯坦堡（Istanbul）演練水雷清除。

英國國防部強調，MNF-U不是維和部隊、不負責監督停火，也不是北大西洋公約組織（NATO）一部分。MNF-U只會在烏克蘭政府提出邀請，且交戰雙方「敵對行動結束」，以及「必要的政治與軍事條件達成」後，才會向烏克蘭展開部署。MNF-U的主要任務為協助烏克蘭嚇阻俄羅斯再度侵略、強化烏克蘭整體防衛能力。

由於MNF-U的部署有數項政治和軍事前提，包含來自美國的支援，未來MNF-U將如何與美方協調行動，值得觀察。

英方強調，現階段最要緊的是確保MNF-U隨時做好準備。國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）今天說，即將在波蘭登場的演訓顯示，英、法正與盟友加強準備；這不是紙上談兵，而是貨真價實的軍力。烏克蘭的安全就是英國和歐洲的安全。

英國國防部強調，侵略烏克蘭是俄羅斯的「自主選擇」；英國從未主動尋求與俄羅斯發生衝突，也無意與俄羅斯人民為敵。然而，「不尋求衝突」並不意味英國可容許自己在自我防衛和保衛盟友上，不尋求成功。

國防部指出，俄羅斯已違反不得以武力強行改變國界的原則，對烏克蘭的侵略也侵蝕歐洲安全。英國將持續協助烏克蘭行使自我防衛權，保衛英國和歐洲的安全，並與盟友合作嚇阻威脅。