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菲律賓防長表示 川普訪馬尼拉可能公布新防務協助

中央社／ 馬尼拉3日專電
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）。路透社
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）。路透社

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，美國總統川普近期訪問馬尼拉時，可能會公布美方對菲律賓的防務協助承諾。他強調，美方提供的將不是現金補助，而是實際軍事裝備及能力支援。

菲律賓今年擔任東協輪值主席國，菲律賓總統府稍早曾表示，川普（Donald Trump）已確認將於11月中旬到馬尼拉出席第49屆東協峰會。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前至菲律賓參加東協防長擴大會議，並與鐵歐多洛（GilbertoTeodoro Jr.）舉行雙邊會談。美方會後宣布增加對菲律賓的安全合作經費，並啟動聯盟指揮與管制現代化計畫，加速菲律賓軍事現代化。

鐵歐多洛今天接受ANC電視台專訪時表示，指揮與管制系統（C2）對提升菲律賓的網路及資訊科技韌性相當重要，可強化菲律賓與美國及其他理念相近國家之間的情報分享能力。

被問及美方是否還有其他協助承諾，鐵歐多洛回應，相關內容要等川普訪問馬尼拉時才會公布，但強調美方提供的「不是現金補助，而是實際的裝備及能力支援」。

鐵歐多洛在談訪中也提到，菲美兩國於2024年制定「菲律賓安全部門援助路線圖」（Philippine SecuritySector Assistance Roadmap），提升菲律賓國防及武裝部隊能力，協助菲方因應新世代的安全挑戰。

他說，提升菲律賓防衛能力並非美國單方面的工作，日本、澳洲及其他理念相近國家也參與，因為菲律賓在東協國家中具有特殊地理位置，是唯一與南海為鄰、又擁有太平洋海岸線的國家，攸關供應鏈安全。

談到菲律賓是否正從前總統杜特蒂（RodrigoDuterte）時代的極度親中，轉向總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）執政時期的極度親美，鐵歐多洛反問：「是誰在侵犯我們的領土？是中國，沒有別人了。」

鐵歐多洛補充，菲律賓現任政府努力的目標是阻止中國進一步侵犯，包括與理念相近國家的合作，這是針對中國明顯行為所作出的集體回應，而不是戰略選擇的問題。

菲律賓 馬尼拉 川普

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