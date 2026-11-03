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兩架飛華沙客機傳遭炸彈威脅 均已降落
一架從英國倫敦起飛的客機今天接獲炸彈威脅警報後，臨時降落波蘭華沙莫德林機場，迫使機場關閉；另一架從丹麥哥本哈根起飛的客機則在華沙蕭邦機場接受檢查。
路透社報導，華沙莫德林機場（Warsaw ModlinAirport）發布聲明表示，安全部門正在查證威脅是否屬實。
聲明指出：「上午9時54分，一架執飛倫敦希斯羅機場（London Heathrow）至華沙蕭邦機場（WarsawChopin Airport）航線的班機上發布炸彈威脅警報。上午10時1分，一架波音737 MAX飛機在華沙莫德林機場降落。」
「受當前情況影響，華沙莫德林機場將維持關閉，直至另行通知為止。相關單位正在查證威脅是否屬實，並確保機場內所有人員的安全。」
聲明並提到，機上181人正在疏散。LOT波蘭航空（LOT Polish Airlines）發言人證實那是該公司的飛機。
華沙蕭邦機場發言人表示，北歐航空公司（SAS）一架從哥本哈根飛往華沙的班機上也傳出炸彈威脅，已降落蕭邦機場並接受檢查。發言人補充道，機場持續運作。
波蘭首都華沙有兩座機場，蕭邦機場位於市區範圍內，主要供廉價航空使用的莫德林機場則距離華沙約36公里。
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