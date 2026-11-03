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泰國副總理兼外長赴北京與王毅會面 談深化合作與打擊跨國犯罪

中央社／ 曼谷3日專電

泰國副總理兼外交部長希哈薩正在中國訪問，並與中國外長王毅進行會談，雙方就深化雙邊合作、增加貿易與投資、環境問題及打擊跨國犯罪等議題交換意見。

泰國外交部今天發布新聞稿指出，希哈薩（SihasakPhuangketkeow）今天在北京與王毅舉行雙邊會談。希哈薩此行是為共同主持瀾滄江—湄公河合作第11次外長會議。

新聞稿指出，雙方就深化全面戰略合作夥伴關係、即將進行的高層互訪、擴大貿易與投資、應對環境問題及跨國犯罪等議題交換了意見。雙方還討論瀾滄江—湄公河合作及共同關心的區域議題。

中泰近期因赴泰旅遊安全問題出現不同看法。中國駐泰國大使館10月16日發布安全提醒，指出近期發生多起中國公民入境泰國後失聯、遭非法拘禁，並被誘騙轉運至泰緬邊境的案件，提醒民眾慎防以高薪招聘、商務考察及投資合作等名義設下的詐騙陷阱。

希哈薩當時回應，中國發布旅遊警示應符合實際情況，避免造成不必要恐慌。他說：「泰國認為相關警示應反映實際情況，而非造成不必要的恐慌，因為這對兩國都沒有好處。」

中國駐泰大使張建衛10月31日接受民族報集團（The Nation Group）專訪時表示，中國使館發布安全提醒並非針對泰國，而是為保護中國公民安全。

雜誌「外交家」（The Diplomat）今天刊登一篇文章指出，泰國長期透過維持與主要強權的關係，在國際局勢變動時保留外交彈性，但這種做法也可能使泰國難以清楚表達外交立場。

泰國學者蓬寬（Pongkwan Sawasdipakdi）向「外交家」表示，泰國不一定需要在大國競爭中選邊站，但應明確說明自身目標、願意採取的行動及政策底線。

該文也提及，泰國外長希哈薩近期提出的「中型國家外交」（middle-power diplomacy），是泰國嘗試提升國際影響力的外交方向之一。

希哈薩曾解釋，在當前國際秩序動盪，聯合國又經常受政治因素影響的情況下，泰國應扮演中型國家（middle power）的角色，不再只是被動地跟隨大國，而是在自身有優勢的議題上主動領導合作。

泰國 王毅

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