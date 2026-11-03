台籍女子涉走私2.6公斤喪屍煙彈 茅台酒瓶藏毒闖關日本遭逮

日本大阪府警關西機場警署2日宣布，已於10月8日逮捕一名48歲台灣籍女子，指她涉嫌走私含有俗稱「喪屍煙彈」的液體，重約2.6公斤，違反「醫藥品醫療器材法」。

日本關西電視台（KTV）、「讀賣新聞」報導，警方表示，這名48歲的台灣籍女子涉嫌在10月8日與不明人士共謀，從越南走私含有依托咪酯的液體，並將其藏在託運行李箱內的茅台酒瓶中，經由關西機場闖關入境日本。

據警方說明，這名女子當時向海關人員表示「是為了送給在日本認識的人，才把東西帶來」。不過，海關人員發現瓶蓋有不自然的刮痕，進一步檢查內容物後，發現她涉嫌走私毒品。

警方並未透露這名女子是否承認犯行。

報導指出，依托咪酯若遭濫用，可能引發異常行為等症狀，因此也被稱為「喪屍煙彈」，目前正進一步追查這起案件的走私管道。

關西機場海關分署表示，這次查獲的液態依托咪酯，查獲量是該機場歷來第二高。該分署已於10月28日以涉嫌違反「關稅法」為由，將女子移送地方檢察廳偵辦。

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