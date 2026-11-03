俄軍襲烏克蘭人道援助站增至31死 攻擊各地發電廠

俄羅斯襲擊烏克蘭東南部一處民眾聚集領取人道援助物資的地點，死亡人數今天攀升至31人，另有5人受傷、近50人失聯。俄軍夜間發動一波攻勢，鎖定烏克蘭各地發電廠、破壞醫院並造成數十人受傷。

美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）在網路發文表示，俄羅斯對烏克蘭9個州發射289架攻擊無人機、17枚彈道飛彈及59枚巡弋飛彈，導致緊急停電。

他還指出，這波猛烈攻勢發生時正值美國選舉期間，「俄羅斯人還以為美國不會注意到他們釋出的訊號」。

俄軍首先以導引炸彈攻擊烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）科米舒瓦哈村（Komyushuvakha）一棟用於發放人道援助物資的校舍，接著襲擊附近一處避難所。

在東北部哈爾科夫州（Kharkiv），地方當局表示，俄軍以飛彈和無人機發動聯合攻擊，至少造成62人受傷。

哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）說，內梅什利亞區（Nemyshlianskyi）一處醫療設施遇襲受損，200多名患者已轉送其他醫療機構。

第聶伯羅（Dnipro）地區當局表示，俄軍攻擊造成1人喪命、17人受傷後，救難人員今天上午從瓦礫堆中救出1名仍有生命跡象的女子。

路透社報導，俄羅斯國防部今天宣布，俄軍夜間對烏克蘭文尼察州（Vinnytsia）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）、哈爾科夫州等地的電力設施發動大規模攻擊，這些設施向烏軍及軍工廠提供電力。

另一方面，俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）今天證實，俄方本月10日至11日將在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，與烏克蘭和美國舉行三方和平會談。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在電話記者會上宣布，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的幕僚梅丁思基（Vladimir Medinsky）將擔任俄方首席談判代表。