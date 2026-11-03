伊朗高官表示 美伊距達成終戰協議仍遙遠

伊朗一名高官今天告訴路透社，儘管各方加強外交斡旋，力圖避免美伊在美國期中選舉後再度發生激烈衝突，伊朗與美國距離達成終戰協議仍很遙遠。

美國昨夜對伊朗葛希姆島（Qeshm Island）發動「防禦性」攻擊。一名美國官員表示，攻擊目標是用於對付美方資產的地對空飛彈。與此同時，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）表示，夜間在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）東部上空擊落一架美國MQ-9無人機。

卡達斡旋人員昨天晚上前往伊朗首都德黑蘭，就過去8天持續協商的美伊協議其中一版草案進行會談。

隨後這名伊朗高官表示：「斡旋人員正努力縮小德黑蘭與華府之間的分歧。」

他也警告：「如果美國希望荷莫茲海峽重新開放，就必須滿足德黑蘭的條件。」他並稱核談判只能在那之後展開，且德黑蘭不會接受華府的「過分要求」。

這名伊朗高官還告訴路透社，德黑蘭將在區域內外，強力回應美國的攻擊。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）今天則表示，德黑蘭已給予華府「有力且理性的回覆」，現在輪到美方採取行動。

卡利巴夫也提到：「敵人企圖透過威脅與軍事行動，迫使伊朗人民屈服，但他們大錯特錯，伊朗不會屈服。」

他補充道，美方若有任何誤判，德黑蘭的回應將難以預料，也不會管地理範圍限制。

美國總統川普（Donald Trump）昨天對於是否會在3日期中選舉後恢復對伊朗的軍事打擊，表達不確定態度。他補充道，他相信德黑蘭希望儘快達成協議。