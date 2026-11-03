俄羅斯稱擊落856架敵方無人機 雅羅斯拉夫爾煉油廠受損

俄羅斯國防部表示，俄軍一夜間在境內各地擊落856架敵方無人機。雅羅斯拉夫爾州的州長葉夫拉耶夫今天則說，雅羅斯拉夫爾市一座煉油廠遭烏克蘭無人機攻擊受損。

路透社報導，根據葉夫拉耶夫（Mikhail Evrayev）的說法，雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）煉油廠有兩名員工受傷，緊急救援人員正忙著撲滅廠區火勢。

同日俄國國防部表示，俄軍夜間對烏克蘭文尼察州（Vinnytsia）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）及哈爾科夫州（Kharkiv）的電力設施發動大規模攻擊，這些設施供電給軍工廠及烏克蘭軍隊。

俄國國防部的聲明指出，俄軍擊中4座發電廠、兩座變電所，以及多瑙河（Danube）沿岸基利亞（Kiliia）的港口基礎設施。

俄國國防部並稱，俄軍擊中兩艘貨輪，一艘位於皮夫登尼港（Pivdennyi），另一艘位於黑海（BlackSea）海上，這兩艘貨輪正為烏軍運送軍事裝備及軍民兩用貨物。

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