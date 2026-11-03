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ICC所長赤根智子於聯合國大會視訊報告 批美制裁妨礙司法

中央社／ 東京3日綜合外電報導
國際刑事法院（ICC）院長赤根智子。美聯社
國際刑事法院（ICC）院長赤根智子。美聯社

國際刑事法院（ICC）院長赤根智子2日以視訊方式，在美國紐約的聯合國大會發表年度報告。同時，日本跨黨派議員聯盟今天啟程前往ICC總部所在地荷蘭，預計與赤根智子會面。

日本時事通信社、日本放送協會（NHK）報導，赤根智子嚴厲批評美國對ICC及其法官實施制裁，是「企圖妨礙司法運作，阻止法院達成設立目的」。

赤根智子同樣是美國制裁對象，難以前往聯合國總部所在地紐約，因此以事先錄製的影片發表報告。她表示：「當法官因為作出司法判斷而受到懲罰時，遭到針對的不只是法官個人，更是司法獨立本身。」她並呼籲國際社會採取具體行動，保護ICC。

美國10月將ICC本身列為制裁對象，她批評這是「前所未有的措施」，並指出制裁意在「擾亂法院運作，威嚇法院職員及協助者」。

她強調，ICC共有18名法官，其中9人已被列入制裁名單，制裁影響範圍也擴及法院職員的家屬，以及受害者、證人等相關人士。

另一方面，日本「跨黨派思考人權外交議員聯盟」共同會長、自民黨前防衛大臣中谷元，以及國民民主黨參議院議員會長舟山康江等人，今天下午從東京成田機場出發，前往ICC總部所在地荷蘭海牙。

議員聯盟預計最快於日本時間7日與赤根智子會面，就ICC目前面臨的課題等交換意見。

美國川普（Donald Trump）政府制裁赤根智子等人後，議員聯盟上個月發表聲明，譴責美方此舉是「國際司法史上前所未見的暴行」，並要求日本政府設法促使美國撤銷制裁、持續支持ICC。議員聯盟希望藉由此次會面，進一步聲援ICC的活動。

出發前，中谷接受NHK採訪表示：「希望確認受到制裁後是否有不便之處，以及能否正常開展原本的活動。日本必須扮演核心角色，確保ICC能實際開展穩定世界秩序、維護和平的活動。」

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