日本憲法公布80週年 執政聯盟推修憲、朝野尚無共識

日本憲法1946年公布，今天迎來80週年。日本自民黨與日本維新會取得遠超過2/3席次，兩黨積極推動修憲，首相高市早苗也有意儘早在國會提出修憲案。

日本時事通信社、共同社報導，這部80年來未曾修改的憲法，如今面臨轉折點。執政聯盟一方面推進大規模災害等狀況的緊急事態條款與憲法第9條討論，一方面著眼於縮減修憲項目。

自民黨在今年2月的眾議院選舉中大勝，單獨取得提出修憲案所需的眾議院2/3以上席次。

不過，朝野各黨尚未就修憲凝聚共識，社會整體的修憲討論也很難說已經升溫。執政黨在參議院席次未過半，部分在野黨又對首相的修憲態度表示反彈，要形成廣泛共識並不容易，修憲案何時能在國會提出仍不明朗。

高市今年4月在自民黨黨大會上表示，希望在明年黨大會召開前，讓修憲案的提出達到「已見到眉目」的階段。明年黨大會預定2月21日舉行，聯合執政協議則以2026會計年度內向國會提出緊急事態條款草案為目標。

先前召開的特別國會上，眾議院憲法審查會針對緊急事態條款，提出由眾議院法制局擬定的修憲條文構想案，具體列出2項機制，包括選舉難以舉行時延長國會議員任期，以及允許內閣制定可取代法律的「緊急政令」。

回顧歷史，日本國憲法以國民主權、尊重基本人權及和平主義為基本原則，是日本的最高法規。二戰結束後，日本以修改「大日本帝國憲法」的形式制定新憲法，1946年11月公布，1947年5月施行。

盟軍總司令部（GHQ）在1946年2月拒絕日本政府提出的「憲法改正要綱」，並提出「麥克阿瑟草案」，日本國憲法案即以這份草案為指引擬定。基於這段歷史，修憲派至今仍有不少人主張，日本憲法是「強加憲法」。

1955年成立的自民黨從一開始就以「自主修憲」為主張，與以護憲為旗幟的社會黨對立。再加上自民黨在日美安全保障條約的背景下重視經濟發展，在「55年體制」下，修憲始終未能成為現實的政治課題。

直到1990年代，隨著55年體制瓦解，情勢才開始變化。波斯灣戰爭成為契機，日本國內有關自衛隊海外派遣的討論日益活躍，也出現呼籲日本做出國際貢獻的聲音。

2000年，眾參兩院設立憲法調查會，憲法相關討論進一步展開。修憲意願強烈的第1次安倍政權執政期間，2007年通過規範修憲程序的「國民投票法」，眾參兩院也相繼設立憲法審查會，開始討論修憲原案的審查。

時任首相安倍晉三重新帶領自民黨從民主黨手中奪回政權後，2014年透過內閣會議決議變更憲法解釋，容許行使集體自衛權。2016年參議院選舉後，修憲勢力首次在眾參兩院都取得2/3以上席次。安倍隨後表明，希望「讓2020年成為新憲法施行的一年」，並彙整出4項修憲條文草案。

然而，安倍在2020年卸任，後續政權也未能讓修憲有所進展。2025年高市出任首相後，局勢再度生變。公明黨在修憲討論中與自民黨劃清界線，已退出聯合執政，改由積極修憲的維新會加入政權。執政黨並設置條文起草協議會，加緊擬定修憲原案。

不過，自民黨與維新會在修憲優先項目及條文草案上仍有明顯分歧，自民黨內眾議院與參議院的步調也不一致。黨內也有意見認為，以2028年參議院選舉後提出修憲案為目標，才比較實際。