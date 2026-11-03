俄無人機襲黑海商船 30船員罹難失蹤成最致命航道

俄軍近幾週以無人機襲擊黑海十多艘商船，造成至少30名船員罹難失蹤，超越美伊戰爭船員死傷，黑海已成全球最致命水道，部分攻擊甚至逼近或深入北約成員國領海。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯的目標是掐斷烏克蘭港口的貿易命脈，烏克蘭幾乎所有穀物出口都仰賴這些港口。烏軍先前曾連續數月對進出黑海及鄰近亞速海（Sea of Azov）俄國港口的船隻發動攻擊，俄方的報復行動在過去1個月內急遽升級。

根據航運與國安消息人士說法，俄軍多次同時出動海上與空中無人機，也派出速度更快、更難攔截的新型噴射動力無人機。

海事追蹤服務與羅馬尼亞、保加利亞政府統計，這波攻勢至少已造成30名船員罹難或失蹤。

一艘貨櫃輪Contship Jet上週駛向羅馬尼亞港口時，遭3架無人載具擊中。法國偵察機拍下無人水面載具直撲這艘船的畫面，後續影像顯示，船身嚴重傾斜並沉沒；遇襲地點距離保加利亞海岸僅25公里。

10月間某天夜晚，貨輪「HS尊嚴號」（HSDignity）在保加利亞外海遇襲，11名船員罹難，其中多為敘利亞人。敘利亞海員權益倡議人士告訴CNN，尊嚴號遭受首波打擊後，船員看見一艘無人水面載具逼近，隨即再度擊中船身；由於無法順利將救生艇完全降放至海面，船員只好跳海逃生。

10月15日又有4艘商船遇襲，羅馬尼亞外交部長托尤（Oana Toiu）表示，攻擊地點「涵蓋羅馬尼亞領海及其專屬經濟海域，共有8人喪生」。

英國海事安全公司安布雷（Ambrey）海事分析師指出，俄軍正在攻擊與烏克蘭貿易有關的船隻，「如今範圍已遍及2個北約成員國的專屬經濟海域」，同時警告「羅馬尼亞與保加利亞水域已不能再理所當然地被視為安全區」。

莫斯科並未承認所有攻擊，但俄羅斯國防部曾多次聲稱，遭鎖定的船隻為烏克蘭軍方運送「軍用與軍民兩用貨物」。

與莫斯科關係相對良好的保加利亞原本不願歸咎俄方，但如今已請求北約部署戰機和反無人機系統；羅馬尼亞則在沿岸部署F-16戰機編隊巡邏，10月下旬曾在羅國領海上空擊落2架俄國最新型無人機。

不過，這些措施仍不足以讓航運業者安心，前往烏克蘭港口的船隻大幅減少，黑海航線的海運保險費率也隨之飆升。

為倫敦保險市場評估風險的聯合戰爭委員會（JointWar Committee）上個月已將整個黑海地區列為「高風險」區域，僅排除土耳其、羅馬尼亞、保加利亞和喬治亞的領海。

在俄軍攻擊下，烏克蘭9月小麥出口量降至109萬公噸，僅去年同期的一半。烏克蘭試圖把出口轉往與羅馬尼亞接壤的多瑙河（Danube）沿岸小港，但俄國無人機也尾隨而至。

保費上漲衝擊烏克蘭的農產品出口，烏國多達90%農產品經黑海出口運送；烏克蘭不僅供應全球約15%的玉米與10%的小麥出口，也是全球最大的葵花籽油出口國。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）稱黑海是全球糧食安全的關鍵命脈；川普政府則把攻擊船隻的責任歸咎雙方。

英國牛津大學聖安東尼學院（St Antony’sCollege）達倫道夫計畫（Dahrendorf Programme）主任貝雪夫（Dimitar Bechev）表示，北約與黑海周邊國家務必建立反無人機防禦體系，北約也應加強在羅馬尼亞與保加利亞領空和陸地上的軍事部署。

他告訴CNN：「在海域方面，土耳其、羅馬尼亞和保加利亞可以採取更多行動，以確保航行自由。」