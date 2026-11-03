因應網路與地緣政治風險 大馬政府、金融機構今開會

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天在國會表示，馬國政府部門與金融機構將召開一系列會議，為因應網路與地緣政治威脅做好準備。

路透社報導，政府首席秘書及中央銀行總裁將分別召集政府部門與金融機構開會，評估相關風險。

歐洲及西方世界各地的數位基礎設施、行政系統遭網路攻擊後，歐盟、加拿大和日本先前向民眾發布儲備糧食的指示與建議。安華的談話即是對此作出回應。

安華在國會演說中表示：「我們仍在密切關注其他情勢發展，包括中東緊張情勢、葉門及紅海情勢，以及歐洲發生的安全威脅。這些情況顯示，國外危機也可能影響我國人民的安全、經濟穩定及國家利益。」

安華補充，馬來西亞國家安全理事會已於2日召開會議，討論現行應對機制，以及各部會、機關與安全部隊之間的協調，還有國家面對任何突發狀況的準備程度。他說，這場會議也著重於提升對各種國內外威脅的整備能力。

安華提到，部分外國情報機構（包括以色列情報機構）正在鄰近國家活動，普吉島及泰國南部也有以色列人聚居區。他說：「我國情報機構將這些視為對國家的潛在威脅。」

他並說，馬來西亞被視為攻擊目標的國家之一，原因是馬國的數位及資料中心能力位居前列、可媲美歐洲，且馬國在巴勒斯坦及加薩等議題上的立場，在部分國家眼中具爭議性。

安華補充，國安會總監將在未來一至兩天內，向全體國會議員舉行特別閉門簡報。