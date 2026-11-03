快訊

萬事都配合？反駁吳思瑤一說 TVBS高層再還原：我忍不住笑了

網紅Toyz販毒假釋出監 移民署執行強制出境畫面曝光

曾接棒盛竹如成台視當家主播！83歲顧安生驚傳病逝 妻子悲痛證實

聽新聞
0:00 / 0:00

李在明護照外洩網路近5個月 韓國啟動調查急換照

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
南韓總統李在明。路透
南韓總統李在明。路透

韓國總統李在明及百餘名官員護照個資遭外洩至網路且公開近5個月，韓國外交部今天表示，目前已全面為受影響人員換發護照，並已下架相關資料，展開跨部會調查。

法新社報導，韓國當地媒體昨天披露，一份包含李在明夫婦以及隨同出訪高層官員個人資料的電腦檔案，早在6月就被上傳到一個網站，內容涵蓋護照號碼與出生日期。

據報導，這份檔案是在李在明出訪歐洲前夕，被上傳到惡意軟體掃描平台VirusTotal，且公開供人存取長達近5個月。目前仍不清楚是由誰上傳以及上傳原因。

路透社報導，韓國放送公社（KBS）在網路上發現這項資訊後，已通報總統府。

KBS指出，李在明6月前往歐洲出席七大工業國集團（G7）領袖峰會並訪問比利時、義大利與法國；在李在明啟程數天前，這份檔案以「旅客名單」為名被上傳。

韓國外交部發言人朴斗淳（Park Doo-soon）今天在記者會上表示，外交部已為包括李在明在內的所有受影響人員換發護照，並已將外洩資訊自網站下架。

朴斗淳說：「外交部正與警察廳等相關機構合作，以查明資訊外洩的經過。」

朴斗淳指出，外交部目前將這起事件視為資料外洩而非駭客攻擊，正著手清查當初用於籌備總統出訪行程的電腦與電子郵件帳號。

韓國總統府轉述，總統秘書室長林光鉉在針對這起資安外洩事件召開的緊急會議上直言，這是一起「絕不能掉以輕心的嚴重事件」。

林光鉉表示，這起事件已引發外界關注，「必須徹底調查外洩如何發生、資訊外洩的範圍，以及是否造成任何實際損害」。

李在明 護照

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓媒：總統李在明等168人護照資料外洩 上傳付費網站

德國官員iPhone疑遭間諜軟體攻擊 政府展開調查

AI預算近翻倍！李在明推南韓史上最大預算案 要讓半導體榮景全民共享

歐洲超市冰箱遭新一波網攻 荷比盧、瑞典等地傳災情

相關新聞

因應網路與地緣政治風險 大馬政府、金融機構今開會

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天在國會表示，馬國政府部門與金融機構將召開一系列會議，為因應網路與地緣政...

美斡旋最長6天局部停火告終 俄拒延長 三方將重啟談判

美國第一夫人梅蘭妮亞協助斡旋的烏克蘭南部赫松（Kherson）地區六天停火協議，預計1日晚間到期，這是俄烏戰爭至今雙方持續時間最長、意義最重大的一次停火，讓遭圍困的前線城市奧列什基（Oleshky）居民得以撤離；但烏方證實克宮拒絕延長停火提議，當地平民將準備迎接戰火重燃。

歐洲超市冰箱又遭溫度急升網攻 荷、比、盧、瑞典…傳災情

荷蘭連鎖超市Ahold Delhaize與比利時的Colruyt 2日表示，深夜一起資訊科技（IT）事件造成比利時和盧森堡數十家超市分店的冰箱溫度急升。瑞典的ICA與Coop也傳出類似情況，其中一家分店則是歸咎於網攻。

美媒高層出任梵蒂岡傳播部長 教廷首位擔要職女平信徒

現年39歲美國媒體高層阿瓦拉多（Maria Montserrat Alvarado）本周就任梵蒂岡聖座傳播部部長，成為教廷首位執掌「部門」層級的女性平信徒。

各國防災總動員！日籲「緊急儲糧」挨批製造恐慌 專家：模糊初衷

面對地緣風險與複合式威脅升溫，各國近期紛紛提高防災預警，但防範重點大不相同。日本政府配合即將成立的防災廳，拋出「緊急呼籲」要求民眾儲備至少3天至1周的物資；相較於英國著眼於天災與網攻的3天儲量、瑞典將戰爭納入動員範疇，美國更積極推動美軍基地90天獨立運作機制。

李在明護照外洩網路近5個月 韓國啟動調查急換照

韓國總統李在明及百餘名官員護照個資遭外洩至網路且公開近5個月，韓國外交部今天表示，目前已全面為受影響人員換發護照，並已下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。