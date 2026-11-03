李在明護照外洩網路近5個月 韓國啟動調查急換照

韓國總統李在明及百餘名官員護照個資遭外洩至網路且公開近5個月，韓國外交部今天表示，目前已全面為受影響人員換發護照，並已下架相關資料，展開跨部會調查。

法新社報導，韓國當地媒體昨天披露，一份包含李在明夫婦以及隨同出訪高層官員個人資料的電腦檔案，早在6月就被上傳到一個網站，內容涵蓋護照號碼與出生日期。

據報導，這份檔案是在李在明出訪歐洲前夕，被上傳到惡意軟體掃描平台VirusTotal，且公開供人存取長達近5個月。目前仍不清楚是由誰上傳以及上傳原因。

路透社報導，韓國放送公社（KBS）在網路上發現這項資訊後，已通報總統府。

KBS指出，李在明6月前往歐洲出席七大工業國集團（G7）領袖峰會並訪問比利時、義大利與法國；在李在明啟程數天前，這份檔案以「旅客名單」為名被上傳。

韓國外交部發言人朴斗淳（Park Doo-soon）今天在記者會上表示，外交部已為包括李在明在內的所有受影響人員換發護照，並已將外洩資訊自網站下架。

朴斗淳說：「外交部正與警察廳等相關機構合作，以查明資訊外洩的經過。」

朴斗淳指出，外交部目前將這起事件視為資料外洩而非駭客攻擊，正著手清查當初用於籌備總統出訪行程的電腦與電子郵件帳號。

韓國總統府轉述，總統秘書室長林光鉉在針對這起資安外洩事件召開的緊急會議上直言，這是一起「絕不能掉以輕心的嚴重事件」。

林光鉉表示，這起事件已引發外界關注，「必須徹底調查外洩如何發生、資訊外洩的範圍，以及是否造成任何實際損害」。