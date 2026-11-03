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美媒：美提恢復俄氣經烏克蘭輸歐 為和平進程鋪路

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

華爾街日報披露，美國正推動恢復俄羅斯天然氣經烏克蘭境內管道輸往歐洲。按部分美、歐及烏克蘭官員透露，此舉是為俄烏和平進程鋪路的一環，但歐洲各國對重拾俄國能源持疑。

據參與討論人士透露，美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）與特使魏科夫（Steve Witkoff）9月先後訪問莫斯科與基輔時提出恢復俄國天然氣經烏克蘭輸歐的構想，擬透過一家美國中間商轉售俄國天然氣，以規避歐洲對俄制裁，同時也能為美國投資人創造一筆利潤豐厚的商機。

根據歐盟現行法規，所有俄羅斯天然氣採購必須在2027年底前逐步停止。歐洲主要大國之前表明，無意回到過去仰賴俄羅斯能源供應的日子。

美國談判代表認為，讓俄國重新進入歐洲天然氣市場，將成為促使俄羅斯總統普丁配合達成俄烏和平進程的重要誘因。此外，若重新啟用這些蘇聯時代的陸路輸氣管網絡，將西伯利亞烏連戈伊（Urengoi）氣田的天然氣經由烏克蘭輸往歐洲，能讓基輔獲得急需的資金。

一名美方高層透露，白宮提議的運作方式包括俄羅斯應將銷歐天然氣所得存入第三方司法管轄區的託管帳戶，以確保俄方無法用賺來的錢資助戰爭。美方一直試圖向歐洲領袖推銷這項構想，強調此舉有助降低能源價格，尤其歐洲天然氣儲量已降至近年同期最低，且今冬又即將到來。

然而歐洲目前的官方立場，是即便俄烏達成全面和平協議，歐盟也不會恢復採購俄國天然氣。

之前曾有媒體披露，美國正探索將俄國天然氣重新輸往歐洲，作為終止戰爭的全面和平協議一環。但之前並無任何報導披露美國官員提議透過一家美企擔任中間商，讓俄國天然氣重新進入歐洲市場。

川普政府的構想還包含日後把重新啟用北溪天然氣管線（Nord Stream）也納入全面性協議的一環。這項協議不僅要結束烏克蘭戰爭，也希望化解俄羅斯與美國歐洲盟友長期以來的摩擦。

部分歐洲高層官員私下用直白措辭質疑美方構想。一名北歐官員直言，重啟採購俄國天然氣，與歐洲所捍衛的價值背道而馳；另一名歐洲大國的高層更將此舉比作當前二戰前的英相張伯倫（NevilleChamberlain），為商業利益不惜將捷克斯洛伐克拱手讓給希特勒。

俄羅斯與德國於2011年建成第一條北溪天然氣管線，目的是避開途經烏克蘭的輸氣網絡。北溪1號管線於2022年8月停止輸氣；北溪2號則從未正式啟用。這兩條海底管線2022年9月遭水下爆破嚴重破壞，外界認為是烏克蘭所為。即使能克服政治等重重障礙，要讓這兩條管線恢復運作仍需耗費一段時間。

相較之下，途經烏克蘭、連接斯洛伐克，並進一步通往奧地利與德國的舊有陸路輸氣管線，直到2025年1月才關閉，具備「能立即重新啟用」優勢。外交人士分析，若烏克蘭能支持這項售氣構想，藉此換取停火、避免大城市冬季發生能源崩潰與大規模難民潮，歐洲有可能鬆動目前堅拒俄氣的強硬立場。

目前俄國天然氣占歐洲天然氣供應量的11%，遠低於俄烏戰爭爆發前的45%；美國液化天然氣占歐洲天然氣消費量的30%。

根據歐盟能源監管機構資料，歐洲地下天然氣儲存設施目前的儲量僅達75%，今年冬季來臨時，歐洲天然氣庫存將低於過去9年的平均水準。

德國在野的「德國另類選擇黨」（AfD）目前在民調領先各政黨，他們已將恢復從俄國進口廉價天然氣列為重要政見，為預定2028年舉行的全國大選布局。

烏克蘭 和平 俄國

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