尼泊爾直升機相撞墜毀 外籍人士1死1傷

尼泊爾警方告訴法新社，兩架直升機今天試圖在聖母峰（MountEverest）地區降落時相撞墜毀，造成一名外籍人士死亡，另一人受傷。

在尼泊爾這個喜馬拉雅山國度，經常以小型直升機來運送遊客、登山客及物資，也用於執行緊急撤離任務。

尼泊爾地形險峻，天候變化迅速，使飛航作業格外危險。

這兩架小型直升機準備降落在索盧坤布（Solukhumbu）一處積雪地點時，在空中相撞墜毀。

索盧坤布警察首長布哈索（Nabin Raja Budhathoki）告訴法新社：「一名外籍人士當場死亡，另一名傷者送醫救治。」他未提供進一步細節。

全球海拔最高的14座山峰有8座位在尼泊爾，包括聖母峰，每年吸引數以千計的外國登山客及健行者造訪。