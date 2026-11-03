美智庫：日本擁核潛艦有助嚇阻中國 維護印太安全

日本政府將研擬在修訂版安全保障文件中記載核動力潛艦相關內容，美國部分專家和海軍官員對此抱持開放態度，認為這類潛艦將有助日本更有效嚇阻中國，強化印太地區安全。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，日本防衛大臣小泉進次郎10月23日在眾議院安全保障委員會會議中表示，應就下一代潛艦引進核動力等推進系統「探討各種不同選項」，對核動力潛艦釋出正面訊號。日本計劃在今年底前修訂3份主要安保文件，任何政策調整都可能納入其中。

核動力潛艦的水下續航時間遠勝柴電動力潛艦，不僅能降低遭敵方偵測的風險，也能長時間維持較高航速。小泉也指出，核動力潛艦有助提升船員安全。自民黨的執政聯盟夥伴日本維新會部分國會議員也支持這類構想。

在美國，部分人士主張，日本擁有核動力潛艦將有助維護印太地區安全。一名美國海軍官員9月接受日經等媒體訪問時表示，東京當局應考慮取得核動力潛艦。

日本安保戰略以中國為主要考量，日方對威脅的認知與美軍高度一致，這也為雙方深化合作創造有利條件，尤其是共同監控中國在亞洲各地的軍事活動。

美國智庫「美國企業研究所」（American EnterpriseInstitute）發布的報告指出，核動力潛艦可讓日本「在遏止中國海軍擴張與現代化方面，扮演更重要角色」。

報告指出，中國海軍未來10年可能逐步轉型為以核動力潛艦為主的艦隊結構，可望大幅增強水面作戰能力，因此核動力潛艦對日本的重要性可謂與日俱增。

外界認為，北京正積極擴大潛艦在西太平洋的活動範圍，逐步超越從沖繩、台灣延伸至菲律賓的「第一島鏈」。部分中國潛艦可能配備射程足以涵蓋美國本土的潛射彈道飛彈，若僅靠美軍自身力量，要在西太平洋地區監控中國潛艦活動並不容易。

日本維新會之所以支持核動力潛艦構想，也與中國在西太平洋日益增強的軍事部署有關。日本維新會在6月發布的政策提案中主張，日本必須轉變思維，朝「能防衛整個西太平洋的潛艦」方向發展，柴電動力潛艦無法勝任這項任務，並強調「核動力潛艦是唯一選項」。

華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）資深研究員沙德勒（Brent Sadler）估計，以橫須賀為基地的日本核動力潛艦可在菲律賓海持續執行任務85天，是柴電動力潛艦的兩倍以上；在南海的持續作戰時間則可達柴電潛艦的4倍以上。

倘若日本決定取得核動力潛艦，與美國的合作將成關鍵。華府迄今僅與英國、澳洲等盟友分享核潛艦技術。

然而，東京當局面臨的挑戰相當艱鉅。

東京大學名譽教授、核能安全與核燃料專家關村直人表示：「『日本是否應該擁有核動力潛艦』與『日本是否有能力安全操作核動力潛艦』這兩個問題應該分開討論，且都需要經過充分討論。」

引進核動力潛艦意味日本必須依據核能安全標準，建立獨立的監管與監督制度。此外，日本也需培養具備相關監管能力的人員，以及負責操作、維護和修理的專業技術人員。

關村指出，核動力潛艦也將衍生國際核不擴散條約相關問題，強調「外交層面問題也須妥善處理」。

即使日本選擇使用低濃縮鈾燃料，其濃縮程度仍可能遠高於民用核電廠通常採用的約5%，亞洲鄰國可能因此對日本取得這類潛艦表達疑慮。