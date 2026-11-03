美戰略文件：華府盼透過緬甸和平談判 取得稀土資源

根據美國國務院最近公布的一份戰略文件，華府打算藉由推動緬甸和平外交，擴大美國影響力，並可能藉此取得緬甸稀土資源的開採權。

路透社上個月報導指出，美國官員已默默與緬甸名義上的文人政府展開會談。這個政府由在2021年發動政變的 前將領掌權，這場政變引發的內戰據聯合國估計已造成10萬人死亡、超過350萬人流離失所。

這次重新接觸涉及美國國務院最高情報官員范斯（Michael Vance），標誌著美國多年來孤立緬甸軍方的政策出現轉變。雙方會談內容包括如何取得稀土礦產的管道。這些稀土主要分布在受衝突影響的地區，目前出口至中國。

不過，美國駐緬甸使團的一份整合國家戰略文件，卻異常坦率地闡明華府的構想，意圖讓美國企業藉由參與涉及緬甸眾多武裝團體的談判，在當地取得立足點。這些武裝團體包括民主派團體及少數民族武裝組織，其中部分組織為爭取自治，已與緬甸軍方交戰數十年。

文件指出，美國駐緬甸使團致力促成停火，目標是「在2030年前為達成持久和平協議開闢途徑」。

報告稱相關工作包括推動「至少3場多方利害關係人論壇，以產出具體協議或政策提案，推進緬甸的財政聯邦制與領土界線劃分。這些措施將創造取得緬甸豐富稀土資源的機會，並打擊詐騙園區。」

這份戰略文件並未說明美國是否意圖解除制裁，或是解決其他阻礙投資緬甸的合規疑慮。

美國持續對政變領導人、現任總統敏昂萊（MinAung Hlaing），以及其他軍方支持的政府官員和與他們有關聯的企業實施金融制裁，但美方長期以來強調，希望看到正當且負責任的企業在緬甸經營。

川普政府已將數名緬甸籍人士及多家企業從制裁名單中移除。