快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

美戰略文件：華府盼透過緬甸和平談判 取得稀土資源

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

根據美國國務院最近公布的一份戰略文件，華府打算藉由推動緬甸和平外交，擴大美國影響力，並可能藉此取得緬甸稀土資源的開採權。

路透社上個月報導指出，美國官員已默默與緬甸名義上的文人政府展開會談。這個政府由在2021年發動政變的 前將領掌權，這場政變引發的內戰據聯合國估計已造成10萬人死亡、超過350萬人流離失所。

這次重新接觸涉及美國國務院最高情報官員范斯（Michael Vance），標誌著美國多年來孤立緬甸軍方的政策出現轉變。雙方會談內容包括如何取得稀土礦產的管道。這些稀土主要分布在受衝突影響的地區，目前出口至中國。

不過，美國駐緬甸使團的一份整合國家戰略文件，卻異常坦率地闡明華府的構想，意圖讓美國企業藉由參與涉及緬甸眾多武裝團體的談判，在當地取得立足點。這些武裝團體包括民主派團體及少數民族武裝組織，其中部分組織為爭取自治，已與緬甸軍方交戰數十年。

文件指出，美國駐緬甸使團致力促成停火，目標是「在2030年前為達成持久和平協議開闢途徑」。

報告稱相關工作包括推動「至少3場多方利害關係人論壇，以產出具體協議或政策提案，推進緬甸的財政聯邦制與領土界線劃分。這些措施將創造取得緬甸豐富稀土資源的機會，並打擊詐騙園區。」

這份戰略文件並未說明美國是否意圖解除制裁，或是解決其他阻礙投資緬甸的合規疑慮。

美國持續對政變領導人、現任總統敏昂萊（MinAung Hlaing），以及其他軍方支持的政府官員和與他們有關聯的企業實施金融制裁，但美方長期以來強調，希望看到正當且負責任的企業在緬甸經營。

川普政府已將數名緬甸籍人士及多家企業從制裁名單中移除。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

知情人士：緬甸軍方攻擊產科診所與學校 釀15死含1新生兒

美官員：美俄烏10日阿布達比會談 聚焦結束戰爭等議題

美以領導人通話討論伊朗戰事 以方促期中選舉後立即攻擊

中國灰色地帶施壓日本 日學者籲攜手國際強化嚇阻

相關新聞

美學者：川普在台灣議題走險棋使習近平誤判1事 後果恐超1996台海危機

紐約時報2日刊出美國智庫「捍衛民主基金會」中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）的評論，他以「川普在台灣問題上走險棋」為題指出，美國總統川普年初凍結140億美元對台軍售埋下危險伏筆，中國大陸國家主席習近平恐誤判，將此舉解讀為華府已接受美中穩定建立於美方限制對台支持的前提。然而，美國未來勢必恢復對台軍售，歷史經驗顯示北京若認定美方背棄承諾，將採取強硬反制，恐重演1990年代的台海危機，甚至引發更嚴重的後果。

中國恐封鎖台灣能源！美智庫：2028年風險最高 2套鎖台劇本曝光

華府智庫「大西洋理事會」2日刊出旗下資深研究員韋布斯特（Joseph Webster）分析指出，中國正為對台灣實施能源封鎖預作準備，受到經濟、政治、軍事及能源供應等因素影響，2028年至2029年可能是風險最高的時期。隨著中國能源自主能力提高，美國反向封鎖中國石油進口的策略恐越來越難奏效。為嚇阻北京，美國及盟友應協助台灣強化能源安全，尤其優先在北台灣建立柴油發電及儲備系統，避免首都台北陷入斷電危機。

波蘭憲法法院正副院長遭停職，引爆總理vs.總統主導權爭奪戰

波蘭憲法法院的一系列改革與政爭越演越烈，在2026年10月30日爆發憲政危機。由總理圖斯克（Donald Tusk）領導的公民綱領黨所支持、經國會選出的憲法法院法官科爾溫－彼奧特羅夫斯卡（Anna Korwin-Piotrowska），於30日突然宣布暫停憲法法院院長與副院長的職務，並由她暫代院長一職。

喝酒後回過神刀子已刺進去？日媒：河口湖台女命案滿2周 嫌犯供詞反覆

台灣女子井雲蓉19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間旅館，頸部有刀傷，當時在場的27歲同一旅行團的女子楊閔涵遭警方逮捕。案發至2日已滿2周，案情近期出現重大進展，死者丈夫遭到拘留，浮現橫跨台日的詐保謀殺疑雲。

美國史上最燒錢期中選舉！ 最大個人金主是他

．英國廣播公司（BBC）報導，美國期中選舉3日（台灣時間3日晚間）正式投票，根據追蹤競選資金的獨立組織OpenSecrets估計，這場選戰成為史上最燒錢的期中選舉，總支出將達119億美元（約新台幣3800億元），比2022年上屆期中選舉增加約30%，刷新歷史紀錄。世界首富馬斯克更成為最大個人金主，砸下將近5億美元（約新台幣160億元）力挺共和黨候選人，尤其集中火力在德州參議員選戰。

川普粗話、岔題頻率增加 紐時用AI分析他10年演說數據

美國總統川普最近在一場造勢活動中，隔了30分鐘又把同一個故事講了一遍，而且兩次都講錯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。