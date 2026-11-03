快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

美學者：川普在台灣議題走險棋使習近平誤判1事 後果恐超1996台海危機

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）5月中旬對中國進行國事訪問，期間與中國大陸國家主席習近平（右）同遊中南海花園。美聯社
美國總統川普（左）5月中旬對中國進行國事訪問，期間與中國大陸國家主席習近平（右）同遊中南海花園。美聯社

紐約時報2日刊出美國智庫「捍衛民主基金會」中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）的評論，他以「川普在台灣問題上走險棋」為題指出，美國總統川普年初凍結140億美元對台軍售埋下危險伏筆，中國大陸國家主席習近平恐誤判，將此舉解讀為華府已接受美中穩定建立於美方限制對台支持的前提。然而，美國未來勢必恢復對台軍售，歷史經驗顯示北京若認定美方背棄承諾，將採取強硬反制，恐重演1990年代的台海危機，甚至引發更嚴重的後果。

辛格頓指出，川普從今年初起便一直延後這項軍售案，考量美中正努力維持貿易休兵，從外交角度來看不無道理。川普曾形容，這項軍售案是與習近平交涉時「非常好的談判籌碼」，並表示最終如何處理「取決於中國」。

對川普而言，暫緩軍售既能保留談判籌碼，也不排除未來批准的可能性。然而，北京可能賦予這項決定更深遠的政治意義，超出川普原本的打算。尤其習近平已將台灣問題置於美中關係核心，並在9月川習會上敦促華府改變立場，明確表態「反對台灣獨立」。

辛格頓分析，數十年來，美中一直透過模糊的外交措辭處理台灣問題，讓雙方保留各自的解讀空間，如1972年美中聯合公報中，美國僅認知北京「台灣是中國一部分」的主張，並未表示認同。1979年美中建交後，美國承認北京政府是中國唯一合法政府，但未對台灣地位表態，並持續與台灣維持非官方關係。

不過，在對台軍售問題上，美國過去曾畫下明確界線。1982年，時任總統雷根為改善美中關係，同意逐步減少對台軍售，但堅持前提是北京必須持續以和平方式對待台灣。雷根也向台北保證，美國未設定終止軍售的時間表，未來決定是否出售武器給台灣前，也不會事先徵詢北京意見。

相較之下，川普此次暫緩軍售，並未設定類似界線。

歷史也證明，北京一旦認為美國違背先前保證，可能採取激烈反制。1995年，美國官員曾向北京表示，時任台灣總統李登輝不會獲准前往母校康乃爾大學訪問，但時任美國總統柯林頓在國會壓力下改變立場，批准李登輝訪美。中國隨即召回駐美大使，並在台灣周邊展開軍事演習。隔年更在台灣總統大選前夕，朝台灣附近海域發射飛彈，促使美國派遣2個航空母艦戰鬥群前往該地區。

辛格頓警告，美國未來勢必會繼續對台軍售，但若在長期暫緩後才恢復出售武器，習近平可能因此顯得誤判美國意圖，進而面臨更大壓力，必須以強硬行動回應。

另一方面，北京迄今並未因川普暫緩軍售而展現相應克制。自川普重返白宮以來，中國持續在台灣周邊進行空中及海上巡邏，並舉行模擬攻擊台灣的軍事演習。今年更將海警巡邏範圍擴大至台灣東部，藉此傳達北京有能力透過封鎖切斷台灣重要補給路線的訊號。

辛格頓呼籲，川普應儘速將對台軍售與美中貿易談判脫鉤，並批准規模較小、但仍具有實質意義的軍售案，在北京將軍售暫緩解讀為美中達成新默契之前，明確傳達美國仍致力於協助台灣防衛的立場。辛格頓強調，模糊策略過去確實有助於維持美中關係，但有些事情不應留下任由雙方各自解讀的空間。

習近平 川普 台海危機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美期中選舉後民主黨若掌控國會 葛來儀：六項保證法制化可望推進

地緣變局／川普務實交易 我陷美中共管風險

中國恐封鎖台灣能源！美智庫：2028年風險最高 2套鎖台劇本曝光

牽動全球／川普緩頰 日中APEC仍難轉圜

相關新聞

美學者：川普在台灣議題走險棋使習近平誤判1事 後果恐超1996台海危機

紐約時報2日刊出美國智庫「捍衛民主基金會」中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）的評論，他以「川普在台灣問題上走險棋」為題指出，美國總統川普年初凍結140億美元對台軍售埋下危險伏筆，中國大陸國家主席習近平恐誤判，將此舉解讀為華府已接受美中穩定建立於美方限制對台支持的前提。然而，美國未來勢必恢復對台軍售，歷史經驗顯示北京若認定美方背棄承諾，將採取強硬反制，恐重演1990年代的台海危機，甚至引發更嚴重的後果。

中國恐封鎖台灣能源！美智庫：2028年風險最高 2套鎖台劇本曝光

華府智庫「大西洋理事會」2日刊出旗下資深研究員韋布斯特（Joseph Webster）分析指出，中國正為對台灣實施能源封鎖預作準備，受到經濟、政治、軍事及能源供應等因素影響，2028年至2029年可能是風險最高的時期。隨著中國能源自主能力提高，美國反向封鎖中國石油進口的策略恐越來越難奏效。為嚇阻北京，美國及盟友應協助台灣強化能源安全，尤其優先在北台灣建立柴油發電及儲備系統，避免首都台北陷入斷電危機。

波蘭憲法法院正副院長遭停職，引爆總理vs.總統主導權爭奪戰

波蘭憲法法院的一系列改革與政爭越演越烈，在2026年10月30日爆發憲政危機。由總理圖斯克（Donald Tusk）領導的公民綱領黨所支持、經國會選出的憲法法院法官科爾溫－彼奧特羅夫斯卡（Anna Korwin-Piotrowska），於30日突然宣布暫停憲法法院院長與副院長的職務，並由她暫代院長一職。

喝酒後回過神刀子已刺進去？日媒：河口湖台女命案滿2周 嫌犯供詞反覆

台灣女子井雲蓉19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間旅館，頸部有刀傷，當時在場的27歲同一旅行團的女子楊閔涵遭警方逮捕。案發至2日已滿2周，案情近期出現重大進展，死者丈夫遭到拘留，浮現橫跨台日的詐保謀殺疑雲。

美國史上最燒錢期中選舉！ 最大個人金主是他

．英國廣播公司（BBC）報導，美國期中選舉3日（台灣時間3日晚間）正式投票，根據追蹤競選資金的獨立組織OpenSecrets估計，這場選戰成為史上最燒錢的期中選舉，總支出將達119億美元（約新台幣3800億元），比2022年上屆期中選舉增加約30%，刷新歷史紀錄。世界首富馬斯克更成為最大個人金主，砸下將近5億美元（約新台幣160億元）力挺共和黨候選人，尤其集中火力在德州參議員選戰。

川普粗話、岔題頻率增加 紐時用AI分析他10年演說數據

美國總統川普最近在一場造勢活動中，隔了30分鐘又把同一個故事講了一遍，而且兩次都講錯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。