各國防災總動員！日籲「緊急儲糧」挨批製造恐慌 專家：模糊初衷

面對地緣風險與複合式威脅升溫，各國近期紛紛提高防災預警，但防範重點大不相同。日本政府配合即將成立的防災廳，拋出「緊急呼籲」要求民眾儲備至少3天至1周的物資；相較於英國著眼於天災與網攻的3天儲量、瑞典將戰爭納入動員範疇，美國更積極推動美軍基地90天獨立運作機制。

但是，據日媒ABEMA TIMES報導，官方突如其來使用「緊急」字眼，在民間引起重大危機逼近的焦慮揣測。日本大學危機管理學部教授福田充分析，民眾的不安源於心理學上的「資訊連結效應」，當人們在焦慮下將網攻、國際衝突等新聞與呼籲防災拼湊在一起時，便容易主觀腦補出因果關係。他指出，官方宣導儲備十多年成效有限，此番用語原意在加強社會警覺，但過度渲染恐陷入「威脅膨脹」的危險，過猶不及反而模糊了冷靜應變的初衷。

針對政府這波操作，日本網路輿論也出現批判聲浪。有網友直言，歐美早已建置完善的避難設施，日本不能僅將責任推給民眾買水買糧，政府更應提出防護電力、交通等關鍵基礎設施的具體對策。另有網友則批評官方欠缺溝通策略，「緊急」一詞極易引發搶購與缺貨的惡性循環，官方應輔導大眾建立漸進式的日常輪替儲備。

這場由物資儲備引發的社會風波反映出，面對多元未知的新型風險，健全的風險溝通遠比製造恐慌更為關鍵。唯有建立理性且常態的準備習慣，才能避免落入流言陷阱，真正做好全民防災。