援烏多國部隊將首赴波蘭演習 為烏克蘭停火後部署預作準備

英國與法國今天表示，來自10個歐洲國家的約2800名軍人本月將在波蘭舉行演習，這是新成立的援烏多國部隊首度進行聯合演練。

法新社報導，由法國與英國主導的「援烏多國部隊」（Multinational Force－Ukraine，簡稱MNF-U）沒有進攻任務，只有在達成旨在終結俄烏戰爭的停火協議後才會部署。

成立於2025年的MNF-U在巴黎設有作戰指揮部，且非北大西洋公約組織（NATO）的軍事行動，美國參與程度也有限。任務包括支援烏克蘭武裝部隊、確保烏國領空安全，以及協助恢復黑海（Black Sea）經濟活動。

這場代號為「聯盟」（Koalicja，波蘭語）的演習可能引發俄羅斯反彈。法國國防部發布的英法聯合聲明指出，演習將測試戰事結束後，多國迅速部署陸、海、空軍力支援烏克蘭的能力。

英國國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）表示，「這不是紙上談兵，而是一支實際存在、已準備好在戰事結束後協助烏克蘭的部隊」。

演習預定11月9日至22日在波蘭東南部、距烏克蘭邊界不遠處舉行，法國將派出1100名軍人，英國則派出300人參演。

法國將領迪魯（Armel Dirou）表示，這是部隊成立後的重要里程碑，將具體展現其在戰事結束後立即部署的能力。他將與英國中將貝特曼（Tom Bateman）共同主持演習。

參演國家包括比利時、愛沙尼亞、德國、法國、立陶宛、荷蘭、波蘭、西班牙、瑞典及英國，將在距離烏克蘭邊界約100公里的波蘭諾瓦登巴鎮（NowaDeba）周邊進行空中與地面演練。土耳其則將在伊斯坦堡主導海上模擬演習，測試未來在黑海執行掃雷任務的準備情況，但不參與波蘭地面演習。

貝特曼強調，這支部隊並非維和部隊，也不負責監督停火，更不會執行進攻行動，目的是提供烏克蘭安全保障，協助重整其武裝部隊，強化嚇阻能力，並在必要時抵禦俄羅斯可能發動的侵略。

迪魯表示，演習重點是預先規劃部署方式，並克服各國軍隊在後勤及文化上的差異，他也強調此舉並非要「展示武力」。演習預計僅使用無人機等輕型裝備，不會部署重型武器或戰車。

貝特曼表示，演習也將測試各國協調機制，演練人員、裝備和補給的調動，以及不同部隊能否整合並有效運作。