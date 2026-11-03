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英資安機構警告關鍵設施恐成AI網攻目標 中國威脅受關注

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導

英國國家網路安全中心今天表示，英國必須為應對未來兩年可能發生由人工智慧（AI）驅動、鎖定關鍵基礎設施的網路攻擊做準備，並指中國可能是最有能力發起這類行動的國家。

路透社報導，國家網路安全中心（NCSC）首長霍恩（Richard Horne）警告，數十年來，英國有太多組織和供應鏈一直在「用低成本應付資訊科技」，使其系統漏洞百出。NCSC隸屬英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）。

霍恩預計今天稍晚在演說中表示：「未來幾個月，我們極有可能看見網路事件數量出現前所未見的增長。」

他說：「但我們必須明白，這並非因為AI發明出攻擊我們的新手段，而是因為那些長年遭忽視的資安漏洞，如今能以過去難以想像的規模被發現並加以利用。」

NCSC在年度報告中指出，到2028年，英國關鍵基礎設施極有可能遭遇涉及AI惡意軟體的勒索軟體攻擊，與此同時，敵對勢力也將利用AI大幅提升其網路攻擊的規模與效率。

霍恩預計將在演說中提到，俄羅斯正持續嘗試滲透英國軍事網路；伊朗則在全球發動惡意網路行動，攻擊目標包括英國，以及被視為對其構成威脅的個人。

他將強調，中國極可能具有意圖和最有利條件，運用AI攻擊英國關鍵基礎設施和其他戰略目標，其相關活動將使英國面臨最複雜且持續時間最長的網路安全挑戰。

莫斯科、北京和德黑蘭過去一再否認涉及這類惡意網路攻擊的指控。

在NCSC發布年度報告和霍恩即將發表演說之際，歐洲各地超市近期接連遭遇駭客攻擊，暴露其資訊科技系統存在安全漏洞。

霍恩表示，各方必須立即採取緊急行動，否則一旦發生網路攻擊導致「商店貨架空空如也、供電中斷甚至企業倒閉，相關單位就得解釋為何明明看到了警訊，也了解相關風險，卻仍未做出正確的防範決策」。

網攻 資安

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