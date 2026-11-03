北韓試射戰略巡弋飛彈 宣稱可將5至6公頃夷為平地

北韓官媒今天報導，北韓試射戰略巡弋飛彈，搭載的彈頭可將5至6公頃的目標區域「化為灰燼」。朝鮮半島情勢持續緊繃之際，北韓繼1日測試集束炸彈彈頭後，再度展示武力。

法新社報導，戒備森嚴的南北韓邊界日前發生地雷爆炸事件，造成3名南韓士兵受傷，南北韓緊張情勢隨之升高。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導：「裝載在巡弋飛彈上的中型集束炸彈彈頭，能以最高密度的威力將5到6公頃的目標區域化為灰燼。」

KCNA指出，這次試射「考量目標區域的自然與地理特性」，透過提升巡弋飛彈的末段機動性，「完善了對目標實施垂直打擊的能力」。

報導引述一名北韓官員說法指出，進行這次試射是「因為我們的武裝力量需保衛國家安全，並嚇阻各類威脅」。

北韓飛彈管理局（Missile Administration）局長表示：「這類最強武器系統的各項作戰功能，將有助北韓抵禦外部潛在威脅，並升級國家軍事能力。」

擁有核武的北韓近期試射一系列武器，包括攻擊型無人機、新型精準導引魚雷系統以及中程極音速飛彈。

南韓軍方並未公布這次巡弋飛彈試射消息，1日的試驗同樣未予證實。有別於彈道飛彈，北韓試射的巡弋飛彈並未違反聯合國安全理事會（UN SecurityCouncil）的制裁決議。

南韓聯合參謀本部發言人張道英（Jang Do-young，音譯）被問到北韓1日的試射時表示，南韓與美國正「密切協調，針對這次試驗的特性與規格進行非常詳盡的分析」。

張道英說：「我軍不會公布北韓發射的所有飛行物…是否對外公布，會考量保護監偵資產與能力、作戰保密及其他因素後，由軍方綜合評估做出決定。」