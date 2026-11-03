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德國官員iPhone疑遭間諜軟體攻擊 政府展開調查

中央社／ 柏林2日專電
德國多名國會議員的iPhone疑遭間諜軟體攻擊。路透
德國多名國會議員的iPhone疑遭間諜軟體攻擊。路透

德國多名國會議員的iPhone疑遭間諜軟體攻擊，聯邦政府今天證實，部分政治人物收到蘋果公司安全警告。攻擊可能透過「零點擊」技術，在使用者毫無察覺下入侵手機，目前受害規模及幕後主使仍不明，相關單位正展開調查。

德國第一電視台（ARD）揭露，蘋果公司近期向多名公眾人物、國會議員及一般民眾發出安全警告，提醒他們的手機可能成為間諜軟體攻擊目標，德國聯邦資訊安全局（BSI）隨後於10月30日通知國會議員，提醒相關風險並提供防護建議。

德國聯邦政府發言人柯內留斯（Stefan Kornelius）今天在例行記者會上證實此消息，表示聯邦政府高度重視這起事件，部分裝置可能已遭入侵，主管機關正全力調查，通知及協助可能受影響的人員。

柯內留斯強調，收到蘋果發出的安全警告，不代表手機確定遭到入侵，可能只是偵測到攻擊。目前尚無法確認實際受影響人數、是否有資料外洩，以及攻擊者身分。

聯邦內政部發言人柯克（Sonja Kock）進一步說明，這次涉及的間諜軟體屬於商業開發的監控工具，這類工具過去常由私人企業受國家行為者委託開發或提供，用於針對特定人士發動攻擊。

柯克表示，這類攻擊可能利用「零點擊」（Zero-Click）技術，透過特別製作的訊息感染手機，即便使用者沒有點擊可疑連結或開啟訊息，惡意程式仍可能入侵裝置，受害者通常難以察覺。

報導指出，一旦手機遭入侵，攻擊者可能取得加密通訊軟體內的訊息、通話資訊、聯絡人、行事曆及定位資訊，甚至存取手機相機和麥克風，對政治人物及政府通訊安全構成威脅。

面對記者追問總理梅爾茨（Friedrich Merz）是否也收到蘋果警告，柯內留斯表示，目前無法提供相關資訊，也不會公布可能受影響的政府成員名單。他並指出，受影響人員的數量及身分仍在調查與釐清中。

今年4月德國政治圈也曾爆發大規模手機攻擊事件，超過300名國會議員、記者的通訊軟體Signal帳號遭駭，受害者包括聯邦議院議長克洛克納（JuliaKlöckner）及部長級官員。當時德國政府研判攻擊可能來自俄羅斯，但當時駭客主要透過網路釣魚取得帳號控制權，與這次疑採用「零點擊」技術的攻擊手法不同。

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