今晨國際頭條一次看／蘋果CEO示警毛利率下滑 美期中選舉前司法戰升高

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

蘋果成長引擎放緩 執行長示警毛利率還將下滑

Apple's Growth Machine Is Slowing. High Prices Might Not Save It.

摘要

蘋果上季營收成長12%，毛利率47.9%，均略優於市場預期，但執行長特納斯（John Ternus）警告，本季高毛利服務事業成長仍將放慢，記憶體成本升高也會繼續壓低毛利率。財測公布後股價一度下跌4%，高價新品能否延續成長受到質疑。

為何重要

蘋果長期仰賴服務事業與高毛利支撐估值，如今兩項優勢同時承壓，而公司在AI競爭中又落後，特納斯上任初期即面臨成長考驗。

華盛頓郵報

美最高法院拒川普政府要求 加州逾2萬張爭議郵寄票不另行隔離

Supreme Court denies Trump administration request to set aside Calif. ballots

摘要

美國最高法院在期中選舉投票前夕，拒絕川普政府要求加州隔離逾2萬名被聯邦官員指可能並非美國公民者的郵寄票。裁定沒有說明理由，也沒有大法官公開反對；加州則稱聯邦名單錯誤甚多，隔離選票可能剝奪合法選民投票權。

為何重要

這是川普政府選前試圖介入州選務的最新司法挫敗，也再次確認州政府在選舉管理上的權限，直接牽動投票與計票程序。

金融時報

FT民調：近7成美國選民不滿川普處理通膨 民主黨經濟議題領先14個百分點

Big majority of US voters disapprove of Trump’s handling of inflation: FT poll

摘要

金融時報與Focaldata最新民調顯示，近70%美國選民不滿川普處理通膨及生活成本的表現，獨立選民更達77%。民主黨在處理通膨與負擔能力議題上領先共和黨約14個百分點；川普支持率約34%，降低物價與強化經濟則是選民最優先期待。

為何重要

川普2024年靠降低物價承諾重返白宮，如今生活成本反成共和黨最明顯弱點，可能直接左右眾議院控制權與多場關鍵參院選戰。

衛報

川普選前最後亮相大談華府工程 民主黨選情持續走高

Trump focuses on Washington DC construction projects on eve of midterm election as Democrats climb in polls – live

摘要

川普在投票前最後公開亮相時，近20分鐘主要談林肯紀念堂倒影池等華府整建工程，之後才轉向期中選舉。衛報指出，最新選情預測持續向民主黨移動，美國知名選舉分析機構Cook Political Report估計，民主黨可能拿下230至240席眾議院席次。美國眾院總席次435席，過半需要218席。

為何重要

期中選舉被視為對川普第二任期的全國性公投；若民主黨如預測奪回眾議院，川普最後兩年的立法與行政空間都將大幅縮小。

路透

美最高法院拒川普介入加州選票爭議 逾2萬名選民郵寄票不先隔離

US Supreme Court rejects Trump, lets California count all ballots

摘要

美國最高法院迅速駁回川普政府緊急聲請，不同意要求加州暫時停止處理逾2萬名被聯邦官員指可能非公民者的郵寄選票。地方法院與第九巡迴上訴法院此前也已拒絕政府要求；加州主張聯邦篩選名單可靠度不足，可能誤傷合格選民。

為何重要

裁定在投票前夕限制聯邦政府介入州選務，也為川普政府今年一連串挑戰選舉程序的法律行動再添敗績。

美聯社

美最高法院拒川普要求隔離加州爭議選票 提前投票已逾5400萬票

Live updates: Supreme Court rejects Trump's push for California to set aside thousands of disputed mail ballots

摘要

美國最高法院拒絕川普政府要求加州隔離逾2萬名疑似非公民選民郵寄選票，且沒有大法官公開反對。美聯社指出，全美投票前夕已有逾5400萬票提前投下；期中選舉將決定川普第二任期最後兩年由哪一黨掌控國會。

為何重要

最高法院在選舉前一天拒絕緊急介入，降低加州臨時更動計票程序的可能；同時逾5400萬張提前票也意味選戰已有相當部分定局。

（本文與AI協作）