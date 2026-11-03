美官員：美俄烏10日阿布達比會談 聚焦結束戰爭等議題

美國一名資深官員今天透露，美國將於本月10日至11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）召集烏克蘭和俄羅斯代表團，討論結束戰爭、戰後安全協議和局勢降溫等議題。

路透社報導，美國談判代表一直尋求在冬季來臨前，為這場曠日持久的衝突取得突破。美國上一次斡旋俄烏和平談判是在今年2月，當時美國與以色列尚未對伊朗發動戰爭。

這名不願具名的美國官員表示，即將在阿布達比舉行的會談將聚焦「戰後安全協議、局勢降溫、人道主義措施以及結束戰爭」。

這名官員說，美國總統川普特使魏科夫（SteveWitkoff）和女婿庫許納（Jared Kushner）預計將代表美方出席這場會談。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）兩週前在俄羅斯聖彼得堡（St. Petersburg）與魏科夫會面後，同意舉行新一輪三方會談。這是美國為終結第二次世界大戰以來歐洲最血腥衝突所做的最新努力。

美國官員表示，在阿布達比會談登場前，美國談判代表本週將在布魯塞爾與法國、德國、英國、歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）代表舉行工作層級會議，討論「烏克蘭安全保障、歐洲未來安全架構，以及支持烏克蘭戰後重建的經濟援助」。

這名官員說，這些會議將以各方近期磋商為基礎，同時「展現川普總統為促成俄羅斯與烏克蘭達成持久和平協議持續付出的努力」。

不過，俄烏對於可能達成和平協議的具體條件仍存在重大分歧，川普近期持續加強對烏克蘭施壓，希望基輔當局與俄羅斯達成某種形式的和平協議以結束戰爭。