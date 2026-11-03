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曾傳與蕭美琴遭跟監有關！中國記者在捷克涉間諜案獲判無罪 檢方上訴

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
捷克布拉格法院2日裁定，涉嫌為中國從事間諜活動的記者楊藝明無罪，並下令將他釋放。楊藝明被捕時，曾有媒體將此案與副總統蕭美琴2024年訪捷遭跟監事件連結，但兩案關聯未獲證實。圖為中國與捷克國旗。路透 / alamy
捷克布拉格法院2日裁定，涉嫌為中國從事間諜活動的記者楊藝明無罪，並下令將他釋放。楊藝明被捕時，曾有媒體將此案與副總統蕭美琴2024年訪捷遭跟監事件連結，但兩案關聯未獲證實。圖為中國與捷克國旗。路透 / alamy

捷克通訊社CTK報導，布拉格法院2日裁定，一名因涉嫌從事間諜活動、今年1月起遭到羈押的中國大陸記者無罪，並下令將他釋放。

路透與法新社報導，這名男子名叫楊藝明（Yang Yiming），原本在布拉格擔任記者，今年1月因涉嫌與捷克官員建立關係、蒐集可能危害捷克的資訊而遭到逮捕，並被控「未經授權為外國勢力進行活動」。

CTK報導，檢察官比利（Martin Bily）指出，楊藝明2022年來到捷克，取得一家由中國共產黨經營的日報的記者資格，並以記者身分與捷克及斯洛伐克官員會面，試圖取得資訊。不過，法院認定他的行為不構成犯罪，並將他釋放。

CTK與捷克《N日報》（Denik N）指出，比利對無罪判決及解除羈押的決定均提出上訴，案件將交由上級法院審理。楊藝明否認有任何不法行為，法官雖未要求他留在捷克境內，但要求他「保持可聯繫狀態」。他的律師表示，楊藝明目前沒有離開的打算。

副總統蕭美琴上任前，曾於2024年3月出訪捷克，期間遭到跟監，座車甚至險遭撞擊。楊藝明今年1月被捕時，部分媒體指出此案與蕭美琴遭跟監事件有關。中央社當時引述一名不具名捷克官員表示，未接獲兩案有關的消息。

捷克前一屆政府因與台灣關係密切，導致捷克與中國關係緊張。現任政府自2025年12月上台以來，一直尋求與北京建立更務實的關係，雙方近幾個月也釋出外交關係回暖的訊號。不過，一名捷克公民今年6月在中國遭到拘留，中國官員稱他涉嫌危害國家安全的犯罪行為，目前仍被拘留。中方評論此事時，也曾要求捷克釋放楊藝明。捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）則表示，這兩起案件沒有關聯。

蕭美琴 間諜 捷克

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