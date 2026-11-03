搶在美中俄峰會前！美官員：美俄烏會談10日登場 聚焦4議題

一名美國官員2日告訴路透，美國、烏克蘭與俄羅斯預計11月10日至11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行新一輪三方和平談判，討論結束俄烏戰爭、戰後安全保障及局勢降溫等議題。此前，俄羅斯提議利用11月18日至19日在深圳舉行的APEC峰會，安排美中俄三方對話，討論烏克蘭問題。

一名不願具名的美國高層官員透露，美國將於10日至11日在阿布達比召集烏克蘭與俄羅斯代表團，會談將聚焦戰後安全協議、局勢降溫、人道措施，以及結束戰爭。美國談判代表希望趕在冬季來臨前，為這場持續多年的戰爭尋求突破。

這名官員指出，普亭兩周前在俄羅斯聖彼得堡會晤川普特使威科夫後，已同意舉行新一輪三方會談。美方預計由威科夫及庫許納擔任主要談判代表。這是美國與以色列今年2月底對伊朗發動戰爭以來，美方首度斡旋俄烏和平談判。

在阿布達比會談登場前，美國談判代表本周將先前往比利時布魯塞爾，與法國、德國、英國、歐盟及北約代表舉行工作層級會議，討論烏克蘭的安全保障、歐洲未來安全架構，以及支持烏克蘭戰後重建的經濟援助。

這名美國官員表示，相關會議延續各方近期的磋商，也反映川普持續努力促成俄烏達成持久和平協議。

不過，俄羅斯與烏克蘭對於和平協議的具體條件仍有重大歧見，談判能否取得突破仍不明朗。美國總統川普近期則持續加大對烏克蘭的壓力，希望烏方接受某種形式的和平協議，為戰爭畫下句點。