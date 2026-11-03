義大利超市冰箱遭駭釀食品變質 總理府緊急開會因應

歐洲多國超市冰箱遭駭客攻擊，調高溫度造成食物腐壞。義大利西西里島的大型連鎖超市也傳出災情，義媒報導，義大利總理府3日將召集國家網路安全局與警察等相關單位，舉行緊急會議因應。

在荷蘭、比利時、瑞典等多國發生駭客攻擊超市冰箱事件之後，義大利「晚郵報」（Corriere dellaSera）2日報導，義大利西西里島的情勢也令人擔憂，國家網路安全局（Agenzia per la Cybersicurezzanazionale）已介入調查。

報導指出，義大利總理府3日中午將舉行緊急會議因應，考慮採取快速應對網路威脅的措施。會議由總理府國務次長曼托瓦尼（Alberto Mantovano）召開，國家網路安全局局長和各情報機構負責人都將出席。

義大利重要連鎖超市Coop所屬的Radenza集團表示，在西西里島的多家超市遭到攻擊，傳出災情的分店在卡塔尼亞（Catania）有3家，在巴勒摩（Palermo）有1家，駭客攻擊導致冰箱溫度設定變得過熱，造成食品變質。

負責網路安全的義大利郵政警察（Polizia Postale）正在調查攻擊起源與範圍，並確認這些攻擊是否與其他歐洲國家的事件有關。

義媒引述Radenza集團總經理斯帕達洛（Giuseppe Spadaro）描述，「攻擊發生在凌晨4時，我們正在評估損失，目前已解決冰箱過熱問題，並聯繫國家網路安全局啟動相關程序，以便展開徹底調查」。