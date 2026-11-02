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韓媒：總統李在明等168人護照資料外洩 上傳付費網站

中央社／ 首爾2日綜合外電報導

韓國放送公社（KBS）今天報導，韓國總統李在明及部分幕僚的護照資料外洩，相關檔案於今年6月被張貼在一個付費網站上。

根據韓國放送公社，李在明、其維安人員及國家安保室室長魏聖洛（Wi Sung-lac）在內共168人的護照資料6月初被張貼在該網站上。

韓國放送公社指出，該台得知外洩事件後，已告知總統府青瓦台。據報導，青瓦台表示，當局正查明此事，並打算立即採取行動。

報導還提及，這份檔案以「乘客名單」為名，於李在明今年稍早啟程訪問歐洲前數天遭人張貼上網。

李在明6月曾訪問比利時和義大利，並前往法國出席七大工業國集團（G7）領袖峰會。

據報導，目前不清楚這份機密檔案是如何被上傳，以及有誰曾下載。

李在明 護照 資料外洩

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