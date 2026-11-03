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俄烏停火6天告終 將重啟和談

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導

美國第一夫人梅蘭妮亞協助斡旋的烏克蘭南部赫松東部地區六天局部停火協議結束，這是俄烏鏖戰四年多，雙方持續最久、意義最重大的一次停火，讓遭圍困的烏克蘭俄占區奧列什基居民得以撤離。但基輔指稱，克里姆林宮拒絕延長停火。

白宮表示，這次停火自十月廿七日生效、十一月一日結束。停火期間，俄烏罕見聯手奧列什基撤離居民，於十月卅一日完成。停火生效時，估計奧列什基仍有約兩千名平民。他們可選擇撤往烏克蘭或俄占區，也可留在當地補充食物及醫療物資。

俄烏均未通報對方有違反協議的情況。一位烏克蘭國會議員形容，這是自二○二二年二月烏俄開戰以來，雙方最大規模的緊張降溫。烏克蘭人權監察員魯賓內茲說，這次停火是烏俄共同推動人道救援工作的重要一步。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基一日說，願在土耳其與俄國總統普亭直接會談，俄烏間最重要的問題，唯有透過兩人直接會談才能解決。

在美國施壓下，俄烏準備重啟中斷幾個月的技術層級會談。美俄烏代表團可望十一月中旬在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行會談。

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