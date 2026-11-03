佛州墜機9死 近川普海湖莊園

美國佛州一日發生墜機，一架小型客機從空中高速墜落，機頭朝下撞進住宅區，機上九人全部罹難。事故地點距美國總統川普的海湖莊園約十一公里，而事發前一小時，他剛從附近機場搭空軍一號離開。

美國運輸部長達菲說，失事飛機是一架「里爾六十型」噴射機，當天從德州奧斯汀飛往巴哈馬，但在佛州棕櫚灘郡克雷斯特黑文住宅區附近墜毀。

據墜機前的錄音，機長向邁阿密航管中心通報，遭遇中度亂流及輕微結冰，但飛機突開始以驚人速度急降。機長緊急發出Mayday求救訊號，並驚呼，「我們正以每分鐘一萬英尺（三○四八公尺）的速度下降！」隨後更通報增至每分鐘兩萬英尺。

航班追蹤網站Flightradar24的資料數據顯示，飛機的垂直下降速度一度破每分鐘三點二萬英尺（約九七五四公尺）。

社媒流傳的多段短片顯示，一架飛機幾乎以垂直角度高速墜地，撞擊瞬間引發猛烈爆炸，巨大火球騰空而起，馬路附近有燃燒中的坑洞。Aviation 24/7報導，墜地前擦撞一棵樹與扯斷電線，撞擊聲大到像飛彈。

當時下豪雨和雷雨，川普登上空軍一號時也撐雨傘，尚不清楚天候是否為肇因。美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）表示，將和國家運輸安全委員會（ＮＴＳＢ）共同調查釐清。