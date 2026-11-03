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阿曼蘇丹訪陸 習盼中東問題和平解決

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
中東局勢動盪之際，大陸國家主席習近平（左）昨在北京與阿曼元首海賽姆（右）會談表示，中東海灣地區不應成為大國博弈的角力場，呼籲透過政治外交途徑化解爭端。中新社
中東局勢動盪之際，大陸國家主席習近平（左）昨在北京與阿曼元首海賽姆（右）會談表示，中東海灣地區不應成為大國博弈的角力場，呼籲透過政治外交途徑化解爭端。中新社

中東局勢持續動盪，大陸國家主席習近平昨在北京與阿曼蘇丹（元首兼政府首腦）海賽姆會談時表示，中東海灣地區不應成為大國博弈和地緣衝突的角力場，呼籲透過政治外交途徑化解爭端，早日恢復地區和平。海賽姆表示願同中方密切協調，堅持以和平方式解決分歧。

阿曼位於阿拉伯半島東南部，國家元首稱為「蘇丹」。海賽姆於二○二○年繼任蘇丹，此次是他繼任蘇丹以來首次訪陸，也是中阿建交四十八年來阿曼國家元首首度到訪。

據大陸外交部發布，習近平在會談時稱，中方願同阿方深化發展戰略對接，做穩定可靠的能源合作夥伴，並加強產業、投資、人工智慧及科技人文交流。談及中東局勢，習指出，中東海灣地區不應成為大國博弈和地緣衝突的角力場，地區和平穩定需要各方共同營造呵護，中方將繼續倡導透過政治外交途徑化解爭端，並願同阿拉伯國家、海灣合作委員會國家加強溝通協調。

據陸方發布，海賽姆表示，願同中方密切協調，捍衛國際法，堅持以和平方式解決分歧，共同促進地區和世界安全穩定。並稱，阿曼堅定奉行一個中國原則，支持中國維護國家主權和領土完整。

另外，中共外長王毅昨在北京會見伊朗最高國家安全委員會副秘書巴蓋里時表示，當前中東地區戰事外溢，對話談判才是解決之道。巴蓋里談及伊朗對地區局勢的看法主張，表示伊朗將堅定維護自身安全、主權和領土完整，抵禦強權和威脅，同時願同各方接觸談判，積極致力於實現地區和平穩定。

王毅昨還與沙烏地阿拉伯國安顧問艾班舉行會談。王毅說，當前地區局勢再次走到戰與和的關鍵路口，希望各方通過對話談判化解紛爭，維護地區的能源和航道安全。

中東 阿曼 蘇丹

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