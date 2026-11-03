德總統問美中俄峰會 習困惑：沒準備跟美俄談烏克蘭

俄方此前釋出的訊息顯示，美中俄領導人可能在本月舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）期間，舉行三方峰會，但據德國媒體報導，日前訪問中國大陸並與大陸國家主席習近平會面的德國總統史坦麥爾表示，他曾直接向習近平提及三方峰會，從習的臉部表情可看出，習似乎有些困惑，還反問這些傳聞從何而來。習近平的反應顯示，這場備受關注的三方峰會能否成行仍有變數。

德總統問及 習反問傳聞

中國大陸作為這次ＡＰＥＣ會議東道主，但有關美中俄三方峰會的相關訊息，大陸官方始終低調，外交部發言人多以「沒有可以提供的訊息」回應外媒，並未證實三方峰會。史坦麥爾轉述習近平對三方峰會構想的回應，是外界少有能直接觀察中方反應的機會。

德國之聲報導，史坦麥爾在結束訪陸行程、啟程返德前，接受德國電視一台（ＡＲＤ）專訪。該台記者提問：「最近有消息稱，中國希望或者將與美國和俄羅斯進行共同談判，可能還會涉及烏克蘭問題。您能透露些什麼？」

史坦麥爾回答說：「我讀到這類報導，也直接向習近平主席提及此事。從他的面部表情可看出，他似乎有些困惑，因為他隨後反問，這些傳聞從何而來。」

史坦麥爾表示，習近平提到了即將在中國深圳舉行的ＡＰＥＣ峰會，但認為目前根本沒有籌備任何由美國、俄羅斯和中國三方參與的烏克蘭問題峰會。

史坦麥爾補充說，習近平對此還明確表示：「這是一個歐洲的衝突，歐洲人必須坐到談判桌前。」

俄尋求終戰 美想談核武

此前，華爾街日報十月十九日報導，俄羅斯總統普亭提議，他與美國總統川普及大陸國家主席習近平於十一月舉行會晤，討論烏克蘭問題，試圖透過談判結束這場持續四年多的衝突，並達成有利於莫斯科的結果。

俄羅斯總統助理鄂夏柯夫隨後表示，美中俄領導人可能即將在ＡＰＥＣ期間舉行歷史性的首次會晤。他還稱，中國作為ＡＰＥＣ峰會東道主，將負責籌備工作，如果條件允許，中方肯定會將這場會晤納入深圳峰會的議程。

鄂夏柯夫稍早還向俄媒表示，他已經可確切地說，莫斯科、北京和華盛頓原則上都已準備好舉行這場會晤，而且相關籌備工作已開始；並稱，中方採取了非常認真的態度。

路透十月廿日報導，針對三方峰會，川普表示，他願意最快於十一月與中俄領導人舉行三方軍備控制談判，並稱「我們會討論核武器和無核化問題。如果習主席想舉行，我就會參加」。

中方的態度則不太明確，南華早報十月廿日報導，據了解，中方官員私下對三方峰會的構想表示歡迎，但並未積極推動。各方對議程或籌備工作也幾乎沒有進行實質討論。

美智庫：習不想被牽著走

美國智庫「歐洲政策分析中心」指出，對俄羅斯來說，如果美中俄領導人峰會舉行，不僅能確保俄羅斯獲得華盛頓的承認，讓普亭與川普、習近平同席而坐，也將賦予其象徵性資本。習近平則不會希望給川普或普亭機會，讓他們推動各自的議程，進而轉移外界對中國作為東道主所扮演領導角色的注意力。