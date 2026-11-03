聽新聞
0:00 / 0:00

美期中選舉今投票 川普說將成「否決先生」

聯合報／ 編譯盧思綸葉亭均／綜合報導
美國總統川普（圖）三日面臨相當於「期中考」的期中選舉，多家民調顯示，他所屬的共和黨選情不利。圖為前年總統大選的對手川普和民主黨籍前副總統賀錦麗，一日分別在加州與堪薩斯州為黨籍候選人助選。路透
美國總統川普（圖）三日面臨相當於「期中考」的期中選舉，多家民調顯示，他所屬的共和黨選情不利。圖為前年總統大選的對手川普和民主黨籍前副總統賀錦麗，一日分別在加州與堪薩斯州為黨籍候選人助選。路透

美國期中選舉三日一早（台灣時間三日晚間）正式投票，台灣時間四日上午七時起將陸續開票。美國總統川普一日表示，如果民主黨贏得國會多數席次，他可能必須成為「否決先生」，大肆動用否決權封殺國會通過的法案。這番話罕見承認共和黨恐在期中選舉失利。

民調稱參眾兩院可能變天

共和黨目前控制參眾兩院。這場選舉將改選眾議院全數四三五席，取得多數須二一八席；參院一百席將改選卅五席，共和黨目前五十三席對四十七席占優勢，民主黨須淨增四席、取得五十一席才能掌握多數。共和黨則只須保住五十席，因為票數相同時，可由共和黨籍副總統投下關鍵票。此外，加州等卅六個州將選出新州長。

民調顯示，民主黨極有希望拿下眾院，參院也可能變天。若兩黨差距明顯，選舉當天就可知道誰掌握國會；若勝負取決於少數膠著選區，可能等上數日。二○一八年，美聯社在選舉當晚就判定民主黨取得眾院；二○二二年卻等到投票後第八天，才判定共和黨拿下眾院。

共和黨在這次期中選舉陷入苦戰，主因是遭川普拖累。國家廣播公司新聞網一日公布民調顯示，百分之六十受訪者不認同川普施政表現，尤其不滿物價居高不下，而持續八個月的伊朗戰爭更使情況雪上加霜。

根據美國汽車協會數據，川普去年一月重返白宮以來，美國汽油價格上漲超過三分之一，柴油價格暴漲逾七成，燃料價格上漲導致九月美國通膨率達百分之三點六。

川普一日在愛荷華州和堪薩斯州為共和黨候選人站台。在正常情況下，共和黨在這些州應能穩操勝券，根本不需要總統在投票前夕親自助陣。

川普祭普發現金五千美元

川普在台上除了大肆渲染民主黨將使美國走向共產主義，還再度承諾如果共和黨勝選保住國會多數，將向全美成年人普發五千美元（約新台幣十六點三萬元）。川普在愛荷華州向群眾表示，「我們會贏」。他將民主黨人形容為「極端且危險的激進分子」，聲稱他們將「竊取你們的財富」，並放任移民進來「洗劫、強暴和掠奪」。

不過，川普一日對紐約郵報Podcast節目表示，若共和黨失去國會控制權，他將大肆行使否決權。這是川普罕見承認共和黨可能在期中選舉失利。

川普說：「我大概會變成『否決先生』。他們把法案送上來，你就行使否決權。等到一、兩個月後，他們送來的法案全被否決了，那根本是在浪費時間，他們最後就會過來談判，達成協議。」

路透引述白宮官員透露，川普政府四月起就在為共和黨可能敗選做準備，盤點可繞過國會批准，直接在移民、關稅、住房成本及聯邦支出等領域採取的行政措施。即使民主黨奪下國會得以阻擋法案、人事任命及限制政府支出，川普仍可運用行政權力施政、行使否決權反制。

若民主黨掌握參院，將能阻擋川普提名的聯邦法官、行政部門高階官員甚至最高法院大法官人選。民主黨也能拒絕通過川普支持的法案並限制政府支出，但川普可否決民主黨推動的立法，而民主黨不太可能取得參眾兩院各三分之二多數支持以推翻否決。

川普無法避開的威脅是國會調查。民主黨高層已討論，若奪回眾院，將透過聽證會、傳票及文件調閱，調查川普是否濫權為自己、盟友或政治金主謀取利益。雖然三日才是正式投票日，全美已有創紀錄的五千四百萬人提前投票。

美國總統川普三日面臨相當於「期中考」的期中選舉，多家民調顯示，他所屬的共和黨選情不利。圖為前年總統大選的對手川普和民主黨籍前副總統賀錦麗（圖），一日分別在加州與堪薩斯州為黨籍候選人助選。法新社
美國總統川普三日面臨相當於「期中考」的期中選舉，多家民調顯示，他所屬的共和黨選情不利。圖為前年總統大選的對手川普和民主黨籍前副總統賀錦麗（圖），一日分別在加州與堪薩斯州為黨籍候選人助選。法新社

川普 投票 期中選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

半年前就為期中敗選找後路！川普準備繞過國會施政 但有1關躲不掉

罕見坦承恐敗選？川普：若民主黨贏國會 我就必須當「否決先生」

川普領軍共和黨力挽狂瀾 民主黨期中選舉聲勢看漲

美國期中選舉觀測／期中選舉關鍵看川普 六大問題左右兩黨國會命運

相關新聞

阿曼蘇丹訪陸 習盼中東問題和平解決

中東局勢持續動盪，大陸國家主席習近平昨在北京與阿曼蘇丹（元首兼政府首腦）海賽姆會談時表示，中東海灣地區不應成為大國博弈和地緣衝突的角力場，呼籲透過政治外交途徑化解爭端，早日恢復地區和平。海賽姆表示願同中方密切協調，堅持以和平方式解決分歧。

德總統問美中俄峰會 習困惑：沒準備跟美俄談烏克蘭

俄方此前釋出的訊息顯示，美中俄領導人可能在本月舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）期間，舉行三方峰會，但據德國媒體報導，日前訪問中國大陸並與大陸國家主席習近平會面的德國總統史坦麥爾表示，他曾直接向習近平提及三方峰會，從習的臉部表情可看出，習似乎有些困惑，還反問這些傳聞從何而來。習近平的反應顯示，這場備受關注的三方峰會能否成行仍有變數。

俄烏停火6天告終 將重啟和談

美國第一夫人梅蘭妮亞協助斡旋的烏克蘭南部赫松東部地區六天局部停火協議結束，這是俄烏鏖戰四年多，雙方持續最久、意義最重大的一次停火，讓遭圍困的烏克蘭俄占區奧列什基居民得以撤離。但基輔指稱，克里姆林宮拒絕延長停火。

佛州墜機9死 近川普海湖莊園

美國佛州一日發生墜機，一架小型客機從空中高速墜落，機頭朝下撞進住宅區，機上九人全部罹難。事故地點距美國總統川普的海湖莊園約十一公里，而事發前一小時，他剛從附近機場搭空軍一號離開。

美期中選舉今投票 川普說將成「否決先生」

美國期中選舉三日一早（台灣時間三日晚間）正式投票，台灣時間四日上午七時起將陸續開票。美國總統川普一日表示，如果民主黨贏得國會多數席次，他可能必須成為「否決先生」，大肆動用否決權封殺國會通過的法案。這番話罕見承認共和黨恐在期中選舉失利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。