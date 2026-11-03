美期中選舉今投票 川普說將成「否決先生」

美國期中選舉三日一早（台灣時間三日晚間）正式投票，台灣時間四日上午七時起將陸續開票。美國總統川普一日表示，如果民主黨贏得國會多數席次，他可能必須成為「否決先生」，大肆動用否決權封殺國會通過的法案。這番話罕見承認共和黨恐在期中選舉失利。

民調稱參眾兩院可能變天

共和黨目前控制參眾兩院。這場選舉將改選眾議院全數四三五席，取得多數須二一八席；參院一百席將改選卅五席，共和黨目前五十三席對四十七席占優勢，民主黨須淨增四席、取得五十一席才能掌握多數。共和黨則只須保住五十席，因為票數相同時，可由共和黨籍副總統投下關鍵票。此外，加州等卅六個州將選出新州長。

民調顯示，民主黨極有希望拿下眾院，參院也可能變天。若兩黨差距明顯，選舉當天就可知道誰掌握國會；若勝負取決於少數膠著選區，可能等上數日。二○一八年，美聯社在選舉當晚就判定民主黨取得眾院；二○二二年卻等到投票後第八天，才判定共和黨拿下眾院。

共和黨在這次期中選舉陷入苦戰，主因是遭川普拖累。國家廣播公司新聞網一日公布民調顯示，百分之六十受訪者不認同川普施政表現，尤其不滿物價居高不下，而持續八個月的伊朗戰爭更使情況雪上加霜。

根據美國汽車協會數據，川普去年一月重返白宮以來，美國汽油價格上漲超過三分之一，柴油價格暴漲逾七成，燃料價格上漲導致九月美國通膨率達百分之三點六。

川普一日在愛荷華州和堪薩斯州為共和黨候選人站台。在正常情況下，共和黨在這些州應能穩操勝券，根本不需要總統在投票前夕親自助陣。

川普祭普發現金五千美元

川普在台上除了大肆渲染民主黨將使美國走向共產主義，還再度承諾如果共和黨勝選保住國會多數，將向全美成年人普發五千美元（約新台幣十六點三萬元）。川普在愛荷華州向群眾表示，「我們會贏」。他將民主黨人形容為「極端且危險的激進分子」，聲稱他們將「竊取你們的財富」，並放任移民進來「洗劫、強暴和掠奪」。

不過，川普一日對紐約郵報Podcast節目表示，若共和黨失去國會控制權，他將大肆行使否決權。這是川普罕見承認共和黨可能在期中選舉失利。

川普說：「我大概會變成『否決先生』。他們把法案送上來，你就行使否決權。等到一、兩個月後，他們送來的法案全被否決了，那根本是在浪費時間，他們最後就會過來談判，達成協議。」

路透引述白宮官員透露，川普政府四月起就在為共和黨可能敗選做準備，盤點可繞過國會批准，直接在移民、關稅、住房成本及聯邦支出等領域採取的行政措施。即使民主黨奪下國會得以阻擋法案、人事任命及限制政府支出，川普仍可運用行政權力施政、行使否決權反制。

若民主黨掌握參院，將能阻擋川普提名的聯邦法官、行政部門高階官員甚至最高法院大法官人選。民主黨也能拒絕通過川普支持的法案並限制政府支出，但川普可否決民主黨推動的立法，而民主黨不太可能取得參眾兩院各三分之二多數支持以推翻否決。

川普無法避開的威脅是國會調查。民主黨高層已討論，若奪回眾院，將透過聽證會、傳票及文件調閱，調查川普是否濫權為自己、盟友或政治金主謀取利益。雖然三日才是正式投票日，全美已有創紀錄的五千四百萬人提前投票。