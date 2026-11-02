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政府預算協商卡關 比利時總理請辭國王暫緩裁決

中央社／ 布魯塞爾2日專電
比利時總理德威弗。美聯社
比利時總理德威弗。美聯社

由於持續數周的2027年聯邦政府預算協商始終未能達成共識，比利時總理德威弗今天上午向國王菲力普提出辭呈。國王預計在6日再次接見德威弗並做出最終決定。

綜合比利時通訊社、布魯塞爾時報報導，為了在最後關頭確定2027年度的預算協議，比利時總理德威弗（Bart De Wever）領導的聯合政府高層官員於上個周末密集磋商，但直到今天凌晨散會時仍無共識。

協商陷入僵局的主要原因之一在於各政黨對稅收制度變革的立場不同，部分政黨主張對具有較強經濟實力者增稅，但也有人認為稅收數字過高並不合理，因此採取反對立場。

由於核心內閣成員未能達成協議，德威弗於今天上午前往晉見國王菲力普（King Philippe）遞出辭呈。

比利時王宮的社群平台X於今天中午發布文章指出，對於德威弗的辭呈，國王目前暫緩做出決定，並將於明日起與各執政盟黨領袖展開諮商。

文章指出，未能就符合當前挑戰且具公信力的預算案達成共識，國王對此深感遺憾。在重大地緣政治不確定性與嚴峻經濟挑戰的局勢下，比利時無法承擔一場曠日持久的政治危機。同時也呼籲眾人展現責任感，並敦促所有利害關係人以整體利益與妥協精神為優先考量。

報導指出，國王菲力普預計將在6日再次接見德威弗並做出最終決定，若最終接受德威弗的辭呈，可能將會舉行國會改選，或是根據前一次大選的政治版圖，重新組建新政府。

此外，過去也有總理在遞出辭呈後仍繼續協商，最終達成共識的前例。

比利時 國王 預算

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