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法國學生示威逾月 不滿訴求未獲滿足再封鎖數十所高中

中央社／ 巴黎2日專電

法國學生為爭取教育資源，已持續示威1個多月，今天又封鎖數十所高中。高中生組織聯合會（USL）表明：「只要我們的10項訴求未得到滿足，就不會停止（動員）。」

教育部統計，截至上午9時30分，全國約3700所高中，有41所被封鎖。

學生團體10月要求政府實施10項緊急措施以回應高中生和大學生們的不滿，例如翻新校舍、改革課程安排，以及增加教育、醫護、輔導方面的人力。

政府上週提出因應措施，包括增加教育系統人力、每班學生人數上限28人、增加1.5萬個高等教育名額，並在2028年之前逐步取代備受學生詬病的大學申請分發系統Parcoursup。但學生團體並不滿意，持續號召動員。

USL聯合秘書長梅尼（Marius Mesnil）上午接受法國新聞台（franceinfo）訪問時，呼籲學生團結起來共同討論，期望明天進一步再擴大行動。

此外，高中生和大學生聯合會也希望加入11月5日的工會大動員。各大工會號召5日大罷工，「黃背心」運動也準備7日再度動員，抗議生活成本高漲、公共服務品質下滑。

教育部長杰弗雷（Édouard Geffray）表示，目前僅少數高中被封鎖，主要在大巴黎區、法國北部和南部大城土魯斯（Toulouse）。他提醒，對那些連續數週沒上課、準備參加畢業會考的高中生來說，這一年至為關鍵，「每個人都有抗議的自由，但不能阻止同學去上課」。

但梅尼反駁說：「要通過會考，必須有教師和環境良好的校舍，而這正是我們的訴求⋯如果部長想要我們回去上課，就看他如何回應。」

法國總理府今天表示，總理勒克努（SébastienLecornu）下週可再次會見高中生代表，屆時將評估已做出的承諾、執行上面臨的困難及後續決策。

法國 學生 高中生

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