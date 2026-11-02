梅蘭妮亞促成停火甫結束…烏南城市赫松遭俄無人機攻擊

美國第一夫人梅蘭妮亞所促成俄羅斯和烏克蘭在烏南城市赫松（Kherson）附近的短暫人道停火於昨天結束後，赫松當局表示，俄軍今天恢復對當地的打擊。

法新社報導，赫松市行政首長尚科（YaroslavShanko）表示，今天上午有1架俄羅斯發動的無人機擊中市中心1座「醫療設施」。

之後赫松市當局又說，有另1架無人機擊中市郊，造成1名62歲女性和1名73歲男性受傷。

美國總統川普（Donald Trump）的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）為協助救援人員進入遭俄軍占領的赫松附近小鎮奧列什基（Oleshky），及讓當地數百名受困居民能撤離，而斡旋達成這場罕見停火，自10月27日開始至11月1日結束，期間均未傳出違反停火情事。

這次局部停火，是俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭後，雙方交戰4年多來持續最久的一場停火。

另一方面，由美國主導的俄烏終戰談判預定本月重啟，預計在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（AbuDhabi）舉行。

與此同時，烏克蘭及其歐洲盟友擔心，川普已愈來愈偏向俄羅斯。