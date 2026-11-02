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與黃仁勳關係密切中國女主管涉間諜疑雲 新加坡否認調查
一名中國籍女高階主管據報與輝達執行長黃仁勳關係密切，新加坡否認正在調查這名女子，並駁斥「華爾街日報」稱新加坡當局「擔憂」潛在中國間諜活動的報導。
華爾街日報（The Wall Street Journal）上月30日刊出的報導表示，美國、台灣與新加坡官員「日益擔憂」黃仁勳與新加坡資料中心公司Megaspeed International高層黃樂（Huang Le，又名Alice Huang）之間的關係。
報導指出，兩人的關係「可能」讓「北京得以取得有關全球最具價值人工智慧（AI）晶片的資訊」。
法新社報導，新加坡內政部週末指出，其政府及官員均未對黃樂與黃仁勳的關係表達疑慮，也沒有懷疑她是中國的情報線人。
新加坡內政部上月31日發布聲明說：「華爾街日報這篇報導引述消息人士，稱新加坡官員對黃樂和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳密切往來，或她疑是中國情報線人感到擔憂，且曾另行調查她與中國的關係。」
聲明強調：「我們要澄清，新加坡政府及官員均未說過這種話，也未曾對黃樂進行這類調查。」
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