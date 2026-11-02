波蘭憲政危機升溫 歐盟強調國會有權任命憲法法官

波蘭憲法法庭正副院長日前遭停職並由部分法官接管，憲政危機持續升溫。歐盟執委會對此密切關注，並強調波蘭國會擁有任命新憲法法官的權利。

據政治新聞網站Politico歐洲版報導，這場爭端源於總理圖斯克（Donald Tusk）政府與總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）之間的政治角力。圖斯克正試圖推翻民族主義政黨「法律正義黨」（PiS）在2015年至2023年執政期間推動的司法改革，這項改革曾因被認為危及司法獨立並遭歐洲法院譴責。

在法律正義黨支持下於2025年當選總統的納夫羅茨基，拒絕為目前國會多數派選出的部分憲法法庭法官宣誓就職，親法律正義黨的法院高層也阻止這些法官履行職務。

報導引述歐盟執委會的聲明強調，執委會正密切關注情勢發展。

歐盟司法執委麥格拉斯（Michael McGrath）指出，波蘭憲法法庭必須能夠依據波蘭憲法及歐盟法院的判例正常運作。這關乎每一位波蘭公民，應由波蘭當局確保原則得以落實。

他強調，任命新法官屬於波蘭眾議院的職權範圍。

報導提及，圖斯克於10月31日晚間的全國演說中展現強硬立場，指出為了追求獨立、民主的波蘭，絕不會因恐懼而退縮。同時批評他的政治對手，強調在一個法治國家，即使身為總統，政治人物也不能擅自對法院下達指令，或是恐嚇法官。