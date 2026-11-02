英王查爾斯出訪遇暴雨 淋成落湯雞窘態意外搶版面

英國國王查爾斯三世今天出席加勒比海島國安地卡及巴布達慶祝獨立日活動期間，天空突然下起傾盆大雨，當時他淋得全身濕透，沒有雨傘可用，而他的妻子卡蜜拉王后則撐起唯一一把可用的雨傘，悠閒地走開。

路透社報導，查爾斯三世（King Charles Ⅲ）與卡蜜拉王后（Queen Camilla）此次造訪加勒比海，焦點圍繞在英國於奴隸貿易中扮演的角色爭議，但成為週日媒體報導焦點的，卻是全身淋濕的英國國王。

事發當時，查爾斯在滂沱大雨中全身淋濕，他一邊比手勢，一邊轉身張望，試圖吸引可能幫忙的人注意。卡蜜拉則有傘遮蔽，避開了雨勢。

安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）當地民眾參加獨立日遊行時，即使遭暴雨猛烈吹打，依然沒有退縮。

查爾斯最後獲得一把雨傘，並被看到與該國總理布朗（Gaston Browne）談笑，打趣地分享這段遭遇。

在英國王室Instagram帳號發布的影片中，查爾斯說：「我想我的西裝上快要長出西洋菜了。」

根據路透社，查爾斯一向以脾氣急躁著稱，過去曾不只一次在公開場合被拍到顯露不耐。

查爾斯2022年登基後不久，曾在北愛爾蘭出席一場活動時，因鋼筆漏墨沾到手上而露出不悅神情，這段畫面隨後在社群媒體上瘋傳。

他當時罵道：「天啊，我恨死這個了」，並說：「我受不了這該死的東西…每次都這樣，真是煩死人了。」

此後，查爾斯也自嘲了一番，他在出席另一場活動時曾戲稱：「希望我的筆能管用，但它通常都不太聽話。」