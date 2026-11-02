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烏俄緊急警報系統均遇駭 民眾收核攻擊假訊息

中央社／ 基輔2日綜合外電報導

烏克蘭與俄羅斯的緊急警報系統昨夜遭網路攻擊，兩國民眾都收到可能發生核攻擊的假警報。目前相關系統已恢復正常運作，但包括幕後主使者在內，這波網攻仍有許多細節尚不明朗。

法新社整理這起事件的要點如下：

● 發生了什麼事？

烏克蘭各地數以百萬計的民眾昨夜收到手機通知，警告有「核警報」、「化學威脅」，甚至還有首都基輔發生「街頭鬥毆」的訊息。

其中一則訊息以俄文撰寫，並附上一個名為Hitcore的Telegram新帳號連結。該帳號的標誌是一隻具有金屬質感的老鷹，背景則是俄羅斯的三色國旗。

烏克蘭空軍表示，通常用於警告俄軍無人機與飛彈來襲的「空襲警報」（air alert）應用程式（App）遭到「敵意干擾」。

空軍發言人伊格納特（Yuri Ignat）向法新社證實App被駭。

數小時後，俄羅斯緊急事務部表示，自家App也遭到「大規模網路攻擊」，向民眾傳送「不實資訊」。

該部門經營的數個地方社群媒體帳號也發出訊息，警告俄羅斯即將遭受核攻擊。

舉例來說，俄國邊境貝爾哥羅德州（Belgorod）當局就透過Telegram發布訊息，聲稱「核彈頭…已朝俄羅斯所有地區發射」，並要求民眾應「緊急儲備足以維持3週的食物」。

● 哪些App受到影響？

烏克蘭的「空襲警報」App被廣泛用於警告俄軍飛彈與無人機攻擊。根據開發商Ajax Systems資料，這款App下載次數已超過4600萬次，每日活躍用戶超過670萬。

這款App是在數位轉型部支持下開發而成，它會運用空軍的資料，在全國警報與擴音器宣告空襲開始的同時，發送手機通知，呼籲民眾前往避難。

烏克蘭幾乎所有地區的警報器日夜都會響起。

這次駭客攻擊並未影響其他警報系統，也沒波及其他由政府支持、用於發布無人機與飛彈來襲警告的App。

遇駭App的開發者一度暫時停用通知功能，今天則表示已恢復正常運作。

俄羅斯沒有全國性的空襲警報系統，除了邊境地區外，並不會例行性地向民眾發布烏克蘭發動攻擊的警告。

遇駭App由俄羅斯緊急事務部營運，但使用的俄羅斯人並不多。

一些地方當局透過緊急事務部取得資訊，且似乎自動發布了假訊息，或是將相關資訊轉發至社群媒體頻道。

● 這是戰爭行為嗎？

目前仍不清楚這些攻擊是否屬於戰爭的一環、是否由交戰任一方發動，或是出自獨立行為人或團體之手。

在烏克蘭政府支持下成立、旨在對抗俄羅斯宣傳及網路威脅的戰略通訊中心（Centre for StrategicCommunication）表示，「俄羅斯人駭入」App。

空軍發言人伊格納特也向烏克蘭電視台表示：「俄羅斯人確實攻擊了這款App。」

一個自稱Hitcore的親俄團體聲稱，烏克蘭空襲警報系統遭駭事件是他們所為。

該團體在攻擊發生前不久成立Telegram頻道，並在透過警報系統發送的第一則訊息中附上該頻道連結。

該頻道有一則以俄文撰寫、向烏克蘭安全局（SBU）喊話的貼文寫道，「你們的政府要輸了」，並呼籲烏克蘭情報人員倒戈。

至於俄羅斯系統遭駭一事，目前尚無人出面承認犯案。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者，隨著人工智慧（AI）興起，網攻威脅日增，俄國正在採取「適當措施」因應。

他並未透露俄羅斯認為這起事件是誰所為。

假訊息 警報 烏克蘭

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