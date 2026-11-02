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菲律賓參議員：台菲安全相連 盼深化民主經貿關係

中央社／ 曼谷2日專電

菲律賓議員潘吉里南今天接受中央社專訪表示，台灣與菲律賓地理位置相近，兩地安全密不可分，面對中國在區域日益強勢，雙方應持續合作維護國際法與航行自由，並指台菲兩國在農業、糧食安全、半導體等領域具有合作空間。

菲律賓參議員潘吉里南（Francis "Kiko" Pangilinan）今天出席在曼谷舉行的國際自由聯盟（LiberalInternational, LI）年度會議，會議期間接受中央社專訪。

他表示，全球民主國家面臨威權主義擴張的共同挑戰，因此自由民主政黨有必要跨國交流經驗、建立合作關係。

潘吉里南指出，菲律賓與台灣的民進黨一直有密切合作，尤其台灣對抗假訊息的經驗值得菲律賓借鏡。他說，過去曾與台灣的非政府組織及志工討論，了解台灣如何應對假訊息，並將相關策略運用於他在2025年的競選活動。

● 對中態度強硬

菲中關係長期以來因南海爭議陷於緊張，近期雙方外交摩擦再度升高。中國駐菲律賓大使井泉日前表示，中國若對菲律賓動用武力可「輕鬆獲勝」，但中國選擇和平。菲律賓外交部則反批這番話是「幾乎不加掩飾的威脅」。

潘吉里南當時公開要求總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）將中國大使驅逐回中國。菲律賓每日詢問者報（Philippine Daily Inquirer）10月報導，潘吉里南形容井泉傲慢、無禮，並呼籲小馬可仕政府對中國在南海的作為展現更堅定立場。

潘吉里南表示，2016年南海仲裁裁決確立菲律賓依國際法提出的權利主張，任何主權國家都應反對侵略行為。

他說：「我們對中國人民沒有任何成見，但我們要依據國際法及聯合國海洋法公約，維護和捍衛屬於我們的權益；並強調，南海問題不只是中國與菲律賓之間的爭議，也涉及東南亞國家及航行自由。

今年2月，菲律賓參議院在全席會議中通過一項決議案，譴責中國駐菲律賓大使館抨擊多名菲律賓國會議員和政府官員，該決議就是由潘吉里南提出。

● 台菲安全相連　盼增雙邊合作

針對兩岸關係緊張，潘吉里南認為，台灣與菲律賓的安全息息相關，並說，從菲律賓北部呂宋島就能看到台灣，因此「影響台灣的事情也會影響菲律賓，反之亦然」。

曾多次訪問台灣的潘吉里南表示，菲台雙邊仍有很多合作機會，並指出，除了民主、人權及法治，農業、漁業、糧食安全與半導體產業也是台菲可以深化合作的領域。

他表示，許多在台灣半導體產業工作的菲律賓勞工具備專業技能及經驗，但受到聘僱期限限制，合約結束後便須返回菲律賓。

潘吉里南建議：「台灣投資者可考慮赴菲律賓投資，讓這些返國勞工繼續運用所學，也為台灣企業在菲律賓拓展業務創造機會。」

他還向中央社透露，菲律賓參議院正推動台菲避免雙重課稅互惠協定，目前相關決議案將於參議院復會後討論，希望能在年底前取得進展。

潘吉里南是菲律賓反對派陣營中，具代表性的政治人物之一，2022年曾代表菲律賓自由黨參選副總統失利。

針對是否有意角逐下屆總統大選時，他明確向中央社表示，目前自由派陣營「正在勸說前副總統羅貝多（Leni Robredo）參選2028年總統大選」。

他認為，羅貝多有機會凝聚支持良好治理的廣泛聯盟，並說，目前仍在努力說服她投入選戰。

菲律賓 議員 中央社

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