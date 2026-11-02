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中國施壓未阻日台交流峰會 名古屋市長親自出席致詞

中央社／ 名古屋2日專電

第12屆台日交流峰會今天在名古屋舉行，約300人出席。儘管中國方面傳出曾要求名古屋市長不要出席，名古屋市長廣澤一郎仍親自到場致詞，強調台日長年累積的深厚友誼，並承諾持續推動雙方交流。

廣澤一郎致詞表示，台灣與日本長年在觀光、經濟、文化等領域累積深厚交流，雙方市民往來也十分熱絡。他指出，名古屋市2019年與台中市締結觀光夥伴關係，近年也透過舉辦台中夜市等活動，讓名古屋市民接觸台灣美食與文化。

廣澤也提到星宇航空開闢名古屋航線，期待未來雙方人員往來更頻繁。他分享自己曾約6次訪問台灣的經驗，表示台灣人民溫暖的款待及對日本的友好情誼，總讓日本旅客留下深刻印象。

他強調，台灣與日本彼此珍惜的關係十分難得，名古屋市未來也將全力推動雙方交流。

日本台灣友好議員聯盟會長古屋圭司致詞表示，聯盟目前已有325名跨黨派國會議員加入，近年積極推動保障台灣人在日本的身分認同，包括改善戶籍及國家資格證書上將台灣人國籍標示為「中國」的問題。

古屋也提到自己遭中國制裁的經歷，批評北京一方面主張台灣是中國的一部分，另一方面卻因為他頻繁訪台而實施制裁，立場自相矛盾。他強調，未來將持續推動台日經濟合作，並鼓勵日本國中、高中學生赴台畢業旅行，深化年輕世代交流。

台南市議會議長邱莉莉致詞表示，儘管台灣正值地方民意代表選舉衝刺期，她仍與台南市議員楊中成、陳秋宏及沈震東一同出席峰會。她指出，日台交流峰會為雙方地方議會及議員搭起友誼橋梁，透過交流與共同宣言，讓台日關係更加緊密，雙方不僅是國際盟友，也是重要的合作夥伴。

邱莉莉特別肯定這次宣言提出促進日本中學生訪問台灣的內容，表示這也是她長期以來的主張，希望讓更多年輕學生親身體驗台灣歷史與文化，透過交流加深彼此認識，讓台日友誼向下扎根。

另一方面，神戶市議員上畠寬弘接受中央社訪問時，對先前名古屋亞運發生的對台爭議表達強烈不滿。

上畠表示，台灣運動部長李洋訪日期間未獲應有尊重，另有台灣民眾使用旗幟、毛巾為選手加油時遭不當對待的情況。他批評，主辦單位屈服於中國方面的主張，傷害台灣人民的尊嚴與身分認同。

他直言，這是「日本的恥辱」，「背叛了一直以來對日本抱持深刻情誼的台灣人民」，甚至表示即使台灣人民因此失去對日本的信任，也並不令人意外。

上畠透露，自己已向日本文部科學大臣關芳弘提出陳情書，呼籲改善相關情況，並獲得大臣親自致電回應，表示已將相關意見轉交主管部門。

他認為，這次日台交流峰會在名古屋舉行，具有特殊意義。儘管中國對活動施加壓力，峰會仍順利舉行，展現日本地方議員維護台日友誼的決心。

上畠也提到，名古屋市議員藤田和秀在峰會開幕時，就先前台灣在亞運會受到的不當對待公開道歉。他認為，願意道歉代表承認過去處理方式有問題，是修復台灣人民對日本信任的重要一步。

上畠強調，台灣與日本共享自由、民主及法治等價值觀，無論中國施加多少壓力，都無法切斷台日之間的深厚情誼。

本屆台日交流峰會約有300人出席，下一屆預定移師橫濱舉行，持續透過日本各地地方議會交流，深化台日關係。

名古屋 峰會 台日交流

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