全球自由派政黨曼谷集結 籲重建民主與人民信任關係

集結全球自由派政黨的國際自由聯盟大會今在曼谷登場，多國代表齊聚討論自由民主的未來。泰國前總理艾比希指出，全球自由民主面臨挑戰，自由派政黨須重新連結人民，回應民眾關切的問題。台灣的民進黨籍立委范雲和張雅琳也出席。

國際自由聯盟（Liberal International, LI）第65屆大會由泰國民主黨（Democrat Party）、國際自由聯盟、亞洲自由民主聯盟（CALD）及德國弗里德里希諾曼自由基金會（FNF）共同主辦。

民主黨黨主席、泰國前總理艾比希（AbhisitVejjajiva）在開幕致詞時表示，全球各地自由民主正面臨衰退，生活在威權政體下的人口增加，加上地緣政治緊張、武裝衝突及全球秩序變動，使民主面臨更複雜的考驗。

他指出，科技雖帶來發展機會，但假訊息也成為民主國家的重大威脅，民粹主義、極端主義和民族主義人士利用不實資訊影響輿論；年輕世代對自由與民主價值的認同也逐漸減弱。

艾比希說：「我們必須重振自由民主的重要性，讓它能夠處理真正對人民重要的議題。」

他強調，自由派政黨長期被批評不關心民生，甚至被視為菁英及既有體制的一部分，因此必須提出解決經濟不平等與社會不公的方案，重新證明自由主義能夠為所有人帶來機會與繁榮。

國際自由聯盟主席巴奎（Karl-Heinz Paqué）則指出，當前自由主義面臨社會兩極化、多邊主義瓦解及民主政治變化等三大挑戰。他也提及，自由派長期給人高高在上的菁英印象，必須拉近與民眾的距離。

巴奎說：「我們必須傾聽人民的聲音，甚至是那些以民粹方式投票、立場令我們無法認同的人。我們必須正視他們的疑慮，並加以回應。」

菲律賓參議員潘吉里南（Francis "Kiko" Pangilinan）以亞洲自由民主聯盟前主席身分致詞。他以菲律賓自由黨的政治經驗為例，說明政黨如何從選舉挫敗中重新出發。

他表示，菲律賓自由黨在前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）執政期間，儘管經濟成長、減貧及外資流入表現不俗，仍在2016年總統大選敗給杜特蒂，顯示政黨未能掌握民意。

潘吉里南指出，自由黨隨後推動「傾聽計畫」（Project Listen），志工在45天內走訪全國11.5萬戶家庭，了解一般民眾的需求，並透過基層組織重新凝聚支持。他說：「民主不能單靠制度維持，還需要有能力參與並發揮影響力的公民。」

他強調，糧食安全、物價、教育及就業等民生議題，才是選民切身關注的問題，政黨應以具體政策回應，而非只著重政治口號。

國際自由聯盟大會於2日起至6日在曼谷及台北舉行，這是該會議首次採兩地形式舉辦。與會人士預計4日赴台北繼續會議。

台灣方面，民進黨籍立委范雲及張雅琳今天也出席大會。范雲將參選國際自由聯盟執行副主席；張雅琳明天將擔任「抵抗跨國鎮壓與國家恐嚇」專題座談的與談人，與來自莫三比克及哥斯大黎加的政治人物交流。