委內瑞拉疑不再坐視哥倫比亞游擊隊活動 傳出手打擊釀19死

委內瑞拉軍方據傳近日在美方情報支援下，打擊境內一處哥倫比亞游擊隊營地，造成至少19死。委內瑞拉政府長年被控無視邊境的哥倫比亞反叛組織，最新行動可能代表政策轉向。

法新社報導，監督委內瑞拉邊境各州侵害人權情況的非政府組織（NGO）FundaRedes起初通報，10月30日凌晨發生於西部阿普雷州（Apure）的這起攻擊造成9人死亡。

該NGO協調人員賈西亞（Juan Francisco Garcia）今天告訴法新社，事發隔天，又有「另外10具遺體」被送往州首府聖費南多（San Fernando）。

這次攻擊鎖定的是哥倫比亞游擊組織「全國解放軍」（National Liberation Army，ELN）的營地。

FundaRedes分享的影片顯示，多具遺體倒臥地面，樹木傾倒，一處看似營地的地點已成廢墟。

一名熟悉這次行動的委內瑞拉軍方消息人士匿名表示，這次攻擊獲得美國情報支援。

消息人士說：「我們獲得中央情報局（CIA）和聯邦調查局（FBI）的協助。這是美國下達的命令。」

美國國務院與委內瑞拉政府均未立即回應置評請求。

這名軍方消息人士還說，軍方出動無人機與攻擊直升機，襲擊位於阿普雷州西南部鄉間林區的這處營地，游擊隊根本來不及反應。他指出，死者多半是委內瑞拉籍。

委內瑞拉與哥倫比亞的邊界長達2200公里，難以嚴密管控，沿線有多個武裝組織從事販毒、非法採礦與走私行為，包括現已解散的「哥倫比亞革命軍」（FARC）異議派成員，以及ELN。

FARC游擊部隊2016年與哥倫比亞政府簽署和平協議，之後ELN一直是拉丁美洲勢力最強大的反叛組織之一。

委內瑞拉這次邊境軍事行動，可能代表該國政策出現轉向。

今年1月，美國將時任委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）趕下台，此後委內瑞拉政府便由馬杜洛的前副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導。她因順應美國總統川普（Donald Trump）政府的要求，獲得川普公開力挺。

哥倫比亞多年來一直指控委內瑞拉左派政府，對邊境地區的哥倫比亞反叛組織視而不見。

人權倡議者暨軍事專家聖米格爾（Rocio SanMiguel）表示，10月30日的攻擊反映委軍內部「準則的轉變」。