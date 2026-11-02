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南韓陸軍士官前線服役因外傷身亡 當局調查死因

中央社／ 首爾2日綜合外電報導

南韓國防部表示，一名在前線部隊服役的南韓陸軍士官今天上午在靠近南北韓邊界的鐵原郡（Cheorwon）因外傷而死亡。

路透社報導，南韓國防部表示，軍方與民間調查人員正在查核這名士官的確切死因，以及相關情況。

目前尚不清楚這名士官的死亡，是否與邊界緊張情勢有關。

報導指出，3名南韓士兵9月21日在朝鮮半島軍事分界線（MDL）以南，遭遇地雷爆炸而受傷，導致邊境緊張局勢升高，如今又傳出這起死亡事件。

南韓軍方曾表示，造成9月爆炸事件的地雷，是北韓自2024年起為強化邊界防禦而埋設的；平壤當局否認這項指控。

南韓 陸軍 北韓

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