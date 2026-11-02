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帕蘭泰爾執行長：日本可在專守防衛AI取得優勢 有意供應自衛隊

中央社／ 東京2日綜合外電報導

美國國防產業數據分析承包商帕蘭泰爾技術公司執行長卡普接受專訪表示，「日本可在開發專守防衛型人工智慧（AI）系統方面取得優勢」，並表達向自衛隊供應AI系統的意願。

「日本經濟新聞」報導，卡普（Alex Karp）也指出，民間企業必須對AI進行控管與訓練，才能保護智慧財產。

帕蘭泰爾（Palantir Technologies）由卡普與企業家提爾（Peter Thiel）等人於2003年創立，開發獨家的AI系統，能從分散的資料中瞬間找出最佳解決方案，是科技業中與軍方及情報機構往來最深入的企業之一。報導指出，美軍透過該公司系統，已將原本需耗時12小時的目標選定作業縮短至1分鐘。

針對日本的次世代防衛系統，卡普提出的課題是「不同於組織龐大的美國，開發專門用於國境及領土防衛的AI系統」。日本目前正研議將AI導入自衛隊的指揮管制系統，帕蘭泰爾是有力的候選廠商。

精通歷史的哲學家卡普，對日本的軍事組織評價甚高。他表示：「日本以幕府文化為基礎，軍事組織歷史上規模雖小，卻具備頂尖能力。」他強調，若結合AI，「日本在遭受攻擊時，將能確保壓倒性的優勢」。

卡普認為，AI模型將形成美中兩強的局面。對於日本是否應擁有獨自的AI模型，他表示：「除了美中兩國，其他國家若要在未來5年內自行擁有整套AI系統，並不切實際。日本只能一邊使用美國製產品，一邊逐步替換為日本獨自的系統。」

卡普透露，帕蘭泰爾的系統已在烏克蘭及中東投入使用，並分析：「在烏克蘭，搭載AI的無人機已成為最有效的武器。在以色列，則是透過AI，讓戰鬥機這類大型武器與人類特工融合成混合型態。」

另外，帕蘭泰爾股價3年來一度漲至原來的15倍，民間企業業務也持續成長，4至6月當季約為去年同期的2倍。

卡普針對日本企業指出，日本過去靠著引進最佳手法而快速成長，AI仍有進一步導入的空間。不過，他也表示，民間企業「不應將專業知識直接丟進AI模型，而是必須做好控管，避免know-how外流」。

具體而言，他主張，涉及獨家know-how的部分，最好將AI系統導入企業內部，轉為活用應用層的功能。報導指出，若讓外部AI模型學習企業自身的智慧財產，等於間接讓使用同一模型的其他企業也受益。

帕蘭泰爾 日本 自衛隊

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