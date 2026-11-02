暌違20年美軍艦訪胡志明市 美越聯合演習深化海安合作

美國海岸防衛隊巡邏艦「伯索夫號」抵達胡志明市展開訪問，這是美軍艦艇暌違20年首次停靠該地，具象徵意義。此行強調落實自由開放的印太地區與自由航行權，並將執行海上聯合演習，深化維護區域安全防務合作。

美國海岸防衛隊巡邏艦「伯索夫號」（USCGCBertholf）1日抵達胡志明市的西貢門戶港（SaigonGateway Port），展開為期5天的友好訪問。這是繼今年7月底美國海軍「喬治華盛頓號」（USS GeorgeWashington）航艦編隊訪問中部峴港後，美國軍事力量再次靠泊越南港口。

西貢解放報（SGGP）今天報導指出，美國駐越南大使威克斯（Jennifer Wicks）、越南海岸防衛隊第三區司令部法律事務副司令阮德孝上校（Nguyen DucHieu），及胡志明市人民委員會、第七軍區司令部、第二海軍區、胡志明市邊防司令部等都派高層代表出席。

此次停靠具有重大象徵意義，這是逾20年來，首次有美國軍事艦艇直接靠泊南方的胡志明市，上次美國海軍艦艇友好訪問胡志明市可追溯至2006年7月。

近年來，美國航艦訪越通常選擇停靠在中部的峴港，而在越南將國家安全目光轉向西南方之際，這次選擇南方的經濟與戰略重鎮胡志明市，代表雙方軍事與執法合作的地域範圍正在進一步擴大與深化。

威克斯向越媒表示，伯索夫號海岸防衛隊巡邏艦是20多年來首艘訪問胡志明市的美國軍艦，反映美越兩國在經濟、貿易、醫療衛生、教育、國防安全等多個領域的多方面夥伴關係。

她強調，「美國支持一個強大、繁榮、獨立和有韌性的越南」，這也有利兩國實現「自由開放的印太地區」的共同目標。

伯索夫號艦長佩特上校（Andrew Pate）則說，兩國在航行和飛越自由以及按照國際法進行的合法貿易方面擁有共同利益。

他表示，美國和越南密切合作，打擊非法、未通報和無管制（IUU）捕撈活動，並幫助越南加強維護其海洋主權和保護其主權權利的能力。

伯索夫號是美國海岸防衛隊傳奇級國家安全巡邏艦的首艦，長約127公尺、排水量4500噸，執行執法、國土防禦以及搜救任務。

該艦曾於2019年3月穿越台灣海峽，是美國海岸防衛隊艦艇有紀錄以來，首次公開穿越台灣海峽。

越媒指出，伯索夫號將在胡志明市停留3天，在岸上進行專業交流，然後於5日至11日出海與越南海岸警衛隊一起執行任務。

美國與越南自2023年升格為「全面戰略夥伴關係」後，積極推動落實安全與防務合作。

在中國透過協助打造柬埔寨雲壤海軍基地和寮國賓昆機場聯合軍事支援和訓練中心，以全力強化在東南亞軍事勢力之際，任何雙邊安全合作都具有戰略考量。

伯索夫號目前正在西太平洋長期部署，此次航行期間還訪問了汶萊、馬來西亞和菲律賓等多個東南亞國家。

美國靠泊胡志明市不僅強調對維持印太地區海域自由航行與國際法秩序的承諾，也是穩固南海周邊夥伴關係、提升海域感知能力的重要一步。若要阻止北京大幅擴張對亞洲爭議島嶼及重要商業水道的控制，越南是不可或缺的一環。

對越南而言，其外交政策強調多邊結盟，積極尋求超越美國和中國兩超級大國二元對立的紐帶，以及支持提升區域海事安全的夥伴，因此成為許多國家特別青睞的海軍停靠站。

據越通社，伯索夫號在結束胡志明市的訪問後，隨即將與越南海警進行海上聯合演習，反映雙方已從禮儀性互訪走向實務防禦合作。

此外，胡志明市邊境部隊對美國海岸防衛隊的歡迎和保障，也體現了兩國在保護海上邊界地區及港口檢查站主權和安全方面的密切協調。