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日本研議未來5年國防支出增近1倍 最高達80兆日圓

中央社／ 東京2日綜合外電報導

據2名知情人士透露，日本政府與執政聯盟正研議在未來5年將國防支出提高近1倍，作為首相高市早苗強化日本軍事能力的一環。

路透社報導，如果方案獲得採納，從2027年4月起的5年國防建設支出，將提高至70兆至80兆日圓（約新台幣14.46兆元至16.53兆元），約為目前5年計畫總額約43兆日圓（約新台幣8.9兆元）的1.8倍。

不過，最終金額仍可能變動，因為政府將在年底前編列預算，並修訂安保相關三文件。日本防衛省表示，目前不予置評。

其中一名知情人士指出，新一輪國防支出預計將用於採購大量無人機等裝備。他也說明，日圓走弱推高了國防裝備的採購成本。

另一名知情人士表示，最終金額可能落在70多兆日圓的中後段，但他質疑，考量東亞安全情勢，這樣的預算是否足以因應需求。他也補充，最終金額仍有待政府與執政聯盟夥伴討論。

日本現行國防建設計畫於2022年底制定，自2023會計年度開始實施。當時政府大幅提高原先規劃的國防支出，從27.5兆日圓（約新台幣5.7兆元）調升至約43兆日圓，重點包括採購用於反擊能力的長程飛彈，以及彈藥和軍事裝備零組件。

日圓 日本 國防支出

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